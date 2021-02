Sicilia in zona "arancione", ripartono i mercatini settimanali

Riaperti i mercati cittadini sospesi quando la Sicilia era stata dichiarata zona Rossa. A darne notizia è l’assessore alle attività produttive Francesco Picarella.

“Con il ritorno in zona Arancione non esistono più quelle limitazioni che avevano determinato la loro chiusura e, seppure con l’attenzione che la situazione richiede e con il mantenimento delle prescrizioni anti covid, si può tornare a fare acquisti nelle bancarelle. Il provvedimento riguarda sia i mercati rionali che quelli del contadino, che torneranno a svolgersi nei giorni e nei luoghi che erano stati stabiliti in precedenza”.