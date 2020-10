Aumentano i contagi da Covid, sospesi i mercatini settimanali: ecco dove

Sia Licata che Canicattì, le rispettive amministrazioni comunali, hanno deciso: stop ai rispettivi mercatini settimanali. L'innalzamento del livello di rischio incremento di casi Covid-19 non lascia dormire sonni tranquilli agli amministratori.

Canicattì

"Visto l'attuale andamento epidemiologico in città, già accertato dai competenti organi sanitari, al fine di scongiurare potenziali assembramenti di persone che non consentirebbero il rispetto delle prescrizioni atte ad evitare il diffondersi del contagio - ha reso noto il sindaco Ettore Di Ventura - ho firmato un'ordinanza con la quale si vieta lo svolgimento del mercatino settimanale di via Carlo Alberto per mercoledì 28 ottobre".

Licata

Sospesi i mercatini infra settimanali anche a Licata dove i rappresentanti di categoria hanno chiesto all'amministrazione comunale di adoperarsi "per aiutare le imprese locali mediante l'elargizione di un ristoro economico a fondo perduto, prelevando le somme necessarie da quelle non utilizzate a seguito della sospensione dei mutui della cassa depositi e prestiti". L'amministrazione comunale ha data ampia disponibilità ad indire, a breve termine, un tavolo tecnico in cui analizzare la richiesta ed individuare gli eventuali percorsi per soddisfare le esigenze di dette attività produttive".