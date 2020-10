Contagi da Covid 19 in rialzo, Zappia dell'Asp: "Situazione non tranquilla"

Sono nettamente in rialzo i casi di Covid 19 nell’Agrigentino. Non solo adulti, ma anche bambini. Ad intervenire - sulle pagine de La Sicilia - è il l commissario straordinario dell’Asp Mario Zappia.

"Non stiamo vivendo una situazione tranquilla. stiamo lavorando per ricavare in ogni reparto una parte di letti per eventuali pazienti affetti da Covid-19 creando percorsi e personale separato, preparandoci al peggio. C’è da dire che, nonostante i numeri, il numero dei ricoverati in terapia intensiva è molto ridotta. L’unico modo - dice Zappia a La Sicilia - è e rimane il rispetto delle regole: distanziamento, mascherine e igiene anche perché il virus non arriva per posta. Ad ogni modo, non è una situazione tranquilla”.