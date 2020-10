Covid al Poliambulatorio di Lampedusa, Cascio: "Contagiati tutti gli operatori dello stesso turno"

Due medici di Guardia medica, due autisti di ambulanze (entrambi lampedusani), un tecnico di Camera iperbarica e un tecnico di Radiologia. Queste le persone - sei in totale - contagiate dal Covid-19 al Poliambulatorio. A fare chiarezza è Francesco Cascio, medico igienista dell’Asp di Palermo, dirigente del presidio sanitario della più grande delle isole Pelagie.

"Il focolaio riguarda tutti gli operatori dello stesso, identico, turno - ha spiegato Cascio - . Interrompendo quel turno e sanificando la struttura sanitaria che è stata chiusa per circa 12 ore, non ci sono rischi di contagi. Abbiamo anche tamponato i contatti diretti e indiretti di tutti i contagiati, un paio di centinaia di persone. La struttura, già pienamente sanificata, è aperta e funzionante".

Come il virus sia arrivato al Poliambulatorio, contagiando appunto tutti gli operatori dello stesso turno, non è chiaro. O almeno non viene reso noto. Sull'isola, a metà settembre scorso, si era registrato anche il contagio dell'operaio dell'aeroporto di Lampedusa che si era fratturato un dito durante l'orario di servizio. Il contagio, in questo caso, venne diagnosticato subito dopo l'accesso al pronto soccorso dell'ospedale di Agrigento dove il giovane si era recato per la riduzione della frattura. L'operaio venne subito trasferito, per stare in isolamento obbligatorio, in una struttura di Palermo.