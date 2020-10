Lampedusa, salgono a 9 gli alunni della scuola elementare positivi al Coronavirus

+2. Altri due alunni della scuola elementare di Lampedusa sono risultati contagiati dal Covid-19. I tamponi - positivi - non hanno lasciato alcun dubbio. Salgono, dunque, complessivamente a 9 gli studenti infettati dal virus così come altre 4 persone fra docenti e personale scolastico. Tutti sono, naturalmente, in quarantena e vengono sottoposti a monitoraggio sanitario.

"La scuola primaria, che era stata chiusa per sanificazione e pulizia straordinaria dei locali, riaprirà venerdì. Sono stati effettuati 300 tamponi e sono 9 gli alunni e 4 fra docenti e personale scolastico risultati positivi - ha confermato il sindaco delle Pelagie Totò Martello - .

"Per quel che riguarda le scuole superiori dell’isola (Scientifico, Alberghiero e Turistico) i locali sono stati chiusi per pulizia straordinaria e sanificazione. Riapriranno lunedì 19 ottobre. Nel frattempo si procederà con i tamponi per gli alunni, i docenti e il personale scolastico - ha spiegato Martello - . A seguire si effettueranno gli stessi interventi per la scuola dell'infanzia, la scuola media e poi per la scuola di Linosa".