Famiglia in difficoltà economica e isolamento Covid rimane senza cibo: interviene la polizia

Famiglia in difficoltà economica bloccata in casa dal Covid-19: la polizia interviene per fornire beni di prima necessità ad una giovane famiglia.

A raccontare tutto sui propri canali social è la Questura di Agrigento. Tutto è partito da una telefonata di aiuto al numero unico 112: dall'altro capo del telefono, una persona che ha raccontato come a casa fosse finito il cibo, persino il latte per una bimba di 12 mesi. A questo si aggiungeva il fatto che la famiglia era in quarantena fiduciaria a causa del Covid 19.

Gli agenti, come già avvenuto in passato in altre circostanze similari, hanno raccolto i fondi e sono intervcenuti donando cibo, latte e pannolini per la piccola.