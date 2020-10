Coronavirus, boom di contagi fra Licata e Sciacca: c'è anche un piccino di 1 anno

Un'insegnante del plesso "Don Bosco" di Canicattì è risultata positiva al Covid-19. Si tratta di una docente che presta servizio in ben 11 classi dell'istituto. Avuta comunicazione da parte del dirigente del circolo didattico statale "Don Bosco", Giuseppa Cartella, il sindaco di Canicattì, Ettore Di Ventura, ha deciso - in via precauzionale e in applicazione del protocollo Covid - di chiudere il plesso. Uno il caso di coronavirus notificato a Canicattì, ben 8 i nuovi positivi a Licata che è arrivata ad un totale di 28 contagiati e un nuovo caso anche a Castrofilippo. Sei i casi registratisi invece a Sciacca dove fra i contagiati c'è anche un bambino di un anno.

Sciacca, contagiato anche piccino di un anno

Ci sono sei nuovi casi a Sciacca dove, purtroppo, è risultato positivo anche un piccino di un anno. A confermare il dato è stato il sindaco Francesca Valenti. Ma sono risultati positivi anche due adolescenti di 14 anni, un diciannovenne e una donna di 47 anni. Gli attuali positivi, nella città delle Terme, sono 47. Cinque i guariti di oggi che fanno salire il totale - di coloro che si sono lasciati alle spalle l'incubo del Covid - a 44.

Caso a Canicattì, scuola chiusa

Il primo di Canicattì, Ettore Di Ventura, dopo che è stata comunicata la positività di una insegnante del plesso "Don Bosco" ha firmato un'ordinanza - l'ennesima che chiude una scuola di Canicattì - ed ha ordinato la chiusura del plesso “Don Bosco” da oggi fino al 6 novembre.

Otto casi a Licata che arriva a quota 28 contagiati

"L’Asp ha comunicato i risultati - positivi - dei tamponi effettuati su 8 giovani. Gli attuali contagiati son complessivamente 28 - hanno reso noto dalla polizia municipale di Licata - . Anche questi ultimi giovani non risultano ricoverati, né affetti da significativi sintomi ma, in quanto positivi al coronavirus, sono stati raggiunti da provvedimento di obbligo di isolamento domiciliare". "Con l’ufficializzazione del numero degli studenti del liceo 'Vincenzo Linares' positivi al Covid 19 (8 casi), sale a quota 28 il numero delle persone di Licata che hanno contratto il virus. Gli studenti sono in isolamento obbligatorio già da giorni e la scuola è chiusa dalla scorsa settimana. Abbiamo agito con la tempestività dettata dalle norme in vigore, limitando così al minimo il diffondersi del contagio. Ovviamente i tamponi sono stati eseguiti anche nei confronti dei familiari dei ragazzi e di chi è venuto in contatto con loro, e stiamo attendendo l’esito. Rivolgo a tutti i miei concittadini l’appello alla prudenza, alla responsabilità. Ciò per tutelare la salute di tutti e consentire la ripresa a pieno regime delle attività produttive al più presto possibile”.

Nuovo contagio a Castrofilippo

Un nuovo caso di positività a Castrofilippo che ha, attualmente, due contagiati. "L’azienda sanitaria provinciale di Agrigento ha già avviato l’indagine epidemiologica per risalire ai contatti che il soggetto ha avuto nell’ultimo periodo - ha reso noto il sindaco Antonio Francesco Badalamenti - . Saranno sottoposti a tampone tutti i familiari. Lo stato di salute del positivo, fortunatamente, è buono, a parte qualche lieve sintomo".

Altro caso a Sant'Angelo Muxaro

"Terzo caso di positività al Covid-19 nel nostro Comune. Si tratta di una persona ricoverata all'ospedale di Agrigento - ha detto il sindaco Angelo Tirrito -, sta bene ma presenta i tipici sintomi da influenza da coronavirus. Era già in isolamento obbligatorio da qualche giorno. L'amministrazione comunale ha provveduto alla sanificazione preventiva dei locali scolastici di piazza Umberto I e del palazzo comunale già sabato. Stasera verrà effettuato un intervento di sanificazione preventivo nella nostra chiesa Matrice. Si attende - ha concluso il sindaco - l’esito di un tampone eseguito nei giorni scorsi".

Guariti

Tampone negativo, e dunque il paziente è guarito, per un cittadino di Cianciana.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(Aggiornato alle ore 18,28)