Insegnante positiva al coronavirus, il sindaco chiude il plesso "Don Bosco"

Un'insegnante del plesso "Don Bosco" di Canicattì è risultata positiva al Covid-19. Si tratta di una docente che presta servizio in ben 11 classi dell'istituto. Avuta comunicazione da parte del dirigente del circolo didattico statale "Don Bosco", Giuseppa Cartella, il sindaco di Canicattì, Ettore Di Ventura, ha deciso - in via precauzionale e in applicazione del protocollo Covid - di chiudere il plesso.

Il primo cittadino ha dunque firmato un'ordinanza - l'ennesima che chiude una scuola di Canicattì - ed ha ordinato la chiusura del plesso “Don Bosco” da oggi fino al 6 novembre.

L'attenzione resta alta in tutto il territorio della provincia, e non soltanto naturalmente. Appena arrivano comunicazioni di questo genere - che riguardano appunto docenti o alunni - subito si mette in moto la macchina della verifica e in via, esclusivamente precauzionale, i sindaci dispongono la chiusura degli istituti scolastici.