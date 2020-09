Coronavirus, in Sicilia altri 102 casi (+1 in provincia): 7 migranti positivi a Lampedusa  

Nonostante i tamponi si siano quasi dimezzati rispetto ai giorni passati (come avviene ogni domenica) il numero dei nuovi contagi in Sicilia resta sempre sopra quota cento. Sono 102 per la precisione su 2.414 test (alta percentuale di positivi: 4,2%). C'è una nuova vittima. Si tratta di una 68enne di Sciacca ricoverata in terapia intensiva. Si arriva così a 309 vittime e aumenta e di tanto anche il numero degli ospedalizzati: +27 rispetto a ieri, si tratta del 20% dei nuovi ricoveri in tutta Italia. Ci sono 294 ricoverati con sintomi e 15 persone in terapia intensa (+1). Non siamo in emergenza, ma si monitora con apprensione la situazione negli ospedali.

Ci sono anche 17 persone guarite, per un totale di positivi che sull'Isola arriva a 2.743. Resta sempre la provincia di Palermo la più colpita con 62 nuovi casi registrati, anche se 7 - precisa la Regione - sono migranti dell'hotspot di Lampedusa. Segue Catania con 12, Caltanissetta e Ragusa con 11, Trapani con 5, Messina e Agrigento con uno.

La situazione nel resto d'Italia

Nelle ultime 24 ore si contano ben 131 ricoveri in reparti covid e 10 in terapia intensiva. Purtroppo si devono registrare anche 16 decessi. Quanto ai nuovi positivi, su un numero bassissimo di tamponi (appena 50mila) si registrano 1.494 nuovi casi. Campania (295) e Lazio (211) le regioni con il maggior numero di contagi. Il dato più importante di oggi è relativo al numero degli attualmente positivi che supera di nuovo quota 50mila: era dal 27 maggio, 4 mesi fa, che non si superava tale soglia psicologica, ma si era in piena fase discendente fino ad arrivare al minimo il 24 luglio con 12.301 malati.

L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri domenica 27 settembre registrava 1766 nuovi casi (1.869 sabato e 1912 venerdì) ma con circa 17mila tamponi in meno. Si registrava inoltre un aumento delle persone ricoverate in terapia intensiva ( 245, +7) mentre 2846 persone risultano ricoverate negli ospedali italiani con i sintomi di Covid-19.

Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì



Attualmente positivi: 50.323

Deceduti: 35.851 (+16)

Dimessi/Guariti: 225.190

Ricoverati: 2.977 (+131)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 264 (+10)

Tamponi: 51.109

