Coronavirus, il bollettino dell'Asp: una nuova vittima e 55 contagiati in due giorni

Una nuova vittima da Covid-19 si è registrata ieri a Licata che è arrivata a quota 15 decessi, mentre a livello provinciale il numero dei lutti è giunto a 232. L'Asp di Agrigento ha diramato, dopo il nulla di ieri, i due bollettini sanitari di sabato e domenica. Complessivamente i nuovi contagiati sono 55 (48 i positivi registrati nella giornata di sabato e 7 quelli di domenica). Nei due giorni, ci sono stati anche 9 ricoveri e il numero degli ospedalizzati - stando al report di ieri - è di 54. I guariti, sempre nei due giorni, sono stati 68 in totale e si è dunque arrivati a 9.903 agrigentini che si sono lasciati alle spalle l'incubo del Coronavirus sui complessivi 11.008 positivi da quando è scoppiata la pandemia.

La pressione sugli ospedali

Dei 54 ospedalizzati, 46 risultano essere in degenza ordinaria/subintensiva. Di questi, 29 sono al "San Giovanni di Dio", 14 al "Fratelli Parlapiano" di Ribera e 3 sono ricoverati in ospedali fuori provincia. In Terapia intensiva resta soltanto un agrigentino ricoverato, mentre nelle strutture lowcare (tutti allo Sciacca hotel Covid) ci sono 7 pazienti. Fra i degenti negli ospedali agrigentini c'è anche una persona proveniente da fuori provincia che non è ricompreso nel totale dei 54.

I contagiati in ogni Comune

Secondo il report dell'Asp, ieri Agrigento era a 46 positivi (-2); sempre 2 i contagi ad Alessandria della Rocca; Aragona: 7; Bivona è Covid-free così come Burgio e Calamonaci. Caltabellotta: 15; Camastra: 7; Cammarata: 4; Campobello di Licata: 10; Canicattì: 71; Casteltermini: 5; Castrofilippo: 19; Cattolica Eraclea: 7; Cianciana: 0; Comitini: 6; Favara: 24; Grotte: 11; Joppolo Giancaxio: 0; Licata: 190; Lucca Sicula: 0; Menfi: 30; Montallegro: 6 (-1); Montevago: 4; Naro: 6; Palma di Montechiaro: 107; Porto Empedocle: 15; Racalmuto: 6; Raffadali: 21; Ravanusa: 104; Realmonte: 8; Ribera: 14; Sambuca di Sicilia: 28; San Biagio Platani: 25; San Giovanni Gemini: 0; Sant'Angelo Muxaro: 1; Santa Elisabetta: 0; Santa Margherita di Belìce: 1; Santo Stefano Quisquina: 1; Sciacca: 57; Siculiana: 4 e Villafranca Sicula: 0.

Migranti positivi

Sulle navi quarantena in rada della costa Agrigentina ci sono 11 extracomunitari contagiati. Tra i positivi di Casteltermini due sono migranti ospiti della struttura d'accoglienza, così come fra i contagiati di Siculiana c'è un migrante che è alloggiato a Villa Sikania.