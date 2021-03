Coronavirus, il bollettino dell'Asp: sono più di 140 i casi, il capoluogo è a rischio zona rossa

E' di 141 nuovi soggetti in trattamento per Covid-19 il bilancio del bollettino dell'Azienda sanitaria provinciale di Agrigento per la giornata di ieri. Un exploit di contagi? In realtà no, perché l'Asp precissa che i tamponi processati sono del giorno precedente al bilancio inviato alle redazioni nelle prime ore della mattinata. Non è quindi chiaro, ad esempio, se conteggi anche alcuni dei positivi riscontrati con gli oltre 600 test realizzati ieri oppure no. Una vicenda che è il segno tangibile di come il sistema sia sotto stress e stia iniziando a cedere.

Del resto era stato già nei giorni scorsi il sindaco di Siculiana Peppe Zambito a chiedere chiarimenti all'Asp rispetto ai numeri forniti ai sindaci e alla stampa, stante che questi non coinciderebbero anche in maniera significativa, e di fatto nessuno sa spiegare il motivo.

Andando al dettaglio, l'Asp indica anche due nuovi morti per Covid: si tratta di due soggetti residenti a Palma di Montechiaro. La città del Gattopardo piange quindi il suo sesto morto in meno di un mese, anche se anche in questo caso bisogna precisare che i decessi furono comunicati al primo cittadino già mercoledì sera.

Salgono invece ad 11 i ricoverati in terapia intensiva, di cui 8 al San Giovanni di Dio.

Ecco il dettaglio comune per comune dei positivi: Agrigento, 154; Alessandria della Rocca, 18; Aragona, 19; Bivona, 14; Burgio, 12; Calamonaci, 16; Caltabellotta, 14; Camastra, 4; Cammarata, 7; Campobello di Licata, 17; Canicattì, 81; Casteltermini, 40; Castrofilippo, 1; Cattolica Eraclea, 2; Cianciana, 26; Comitini, 14; Favara, 80; Grotte, 4; Joppolo Giancaxio, 4; Licata, 19; Lucca Sicula, 3; Menfi, 1; Montallegro, 1; Montevago, 4; Naro, 1; Palma di Montechiaro, 101; Porto Empedocle, 54; Racalmuto, 20; Raffadali, 88; Ravanusa, 8; Ribera, 115; San Biagio Platani, 6; San Giovanni Gemini, 7; Sant'Angelo Muxaro, 7; Santa Margherita di Belice, 14; Santo Stefano di Quisquina, 10; Sciacca, 84; Siculiana, 51; Villafranca Sicula, 14.

Covid free sono i comuni di Sambuca di Sicilia, Santa Elisabetta. Sono sessantuno i migranti ospitati sule navi di accoglienza.