Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 54 nuovi casi, 4 ricoveri, 25 guariti e una vittima

Cinquantaquattro nuovi casi, 4 ricoveri, 25 guariti e una vittima che portano il totale a 159. Sono i principali numeri diffusi dall'Asp nel consueto bollettino.

La situazione negli ospedali

Ventuno le persone ricoverate per via del Covid al “San Giovanni di Dio” e dodici a Sciacca. I pazienti ricoverati nelle strutture lowcare sono 3, entrambi allo Sciacca Hotel Covid. In terapia intensiva, ad oggi, vi sono tre pazienti (+2 rispetto a ieri).

L'andamento nei singoli Comuni

Andando ai dati Comune per Comune, sono attualmente 85 i positivi in trattamento ad Agrigento (di cui 7 extracomunitari in isolamento presso una struttura per migranti); ad Alessandria della Rocca 13; ad Aragona 22; a Bivona 7, Burgio 2, a Calamonaci 10; a Caltabellotta 13, a Camastra, 18; a Cammarata 2; a Campobello di Licata 5; Canicattì 23; Casteltermini 7 casi; Castrofilippo 1, Cattolica 0, Cianciana 15 positivi in trattamento; Favara 36; Joppolo Giancaxio, 2; Licata, 10; Lucca Sicula 4; Menfi 1; Montallegro 2 casi; Montevago, 4; Naro è Covid free, Palma di Montechiaro 52 casi; Porto Empedocle 21 casi; Racalmuto è Covid free; Raffadali, 91 casi; Ravanusa, 2; Realmonte, 1; Ribera, 60; San Biagio Platani, 2; San Giovanni Gemini, 5; Sant'Angelo Muxaro, 6; Santa Elisabetta, 7; Santa Margherita di Belice, 3, Santo Stefano di Quisquina, 3; Sciacca, 112; Siculiana 35 casi (22 sono da attribuire a migranti ospitati dal Villa Sikania) e Villafranca Sicula a 10 casi.