Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 2 nuovi decessi, salgono a 145 le vittime

Due nuove vittime, una ad Agrigento che arriva a quota 13 decessi e una Montevago che ha avuto, da quando è scoppiata l'emergenza sanitaria, due morti. Salgono a 145 i lutti registratisi in provincia a causa del Coronavirus. Emerge dal report dei dati di sorveglianza sanitaria diramati stanotte, per la giornata di ieri, dall'Asp di Agrigento. Ma ci sono stati anche 34 nuovi positivi, su 232 tamponi effettuati. Continua l'ottimo trend di guarigioni: sono state 52 in 24 ore.

Non ci sono stati nuovi ricoveri e in degenza ordinaria/subintensiva restano 24 agrigentini, così come tre rimangono in Terapia intensiva.

Agrigento - secondo il bollettino dell'Asp - ha 52 "attualmente positivi".

"Si registrano cinque nuovi casi di agrigentini positivi al Coronavirus. A fronte di 15 persone guarite. Ma c’è stato anche un decesso che porta a 13 le vittime agrigentine di questa pandemia su 685 casi totali. Ieri, 23 febbraio, vengono segnate ancora 52 persone in trattamento ospedaliero o domiciliare. Un numero che lascia alta l’attenzione - ha spiegato il sindaco di Agrigento, Franco Micciché, - mentre preoccupa l’atteggiamento tenuto da tante persone convinte che sia finita l’emergenza solo perché siamo passati in zona gialla. I messaggi che arrivano da altre parti del Paese ci fanno capire che il ritorno alla zona arancione o rossa è dietro l’angolo. Evitiamo il rischio. Stiamo attenti ancora mentre si fanno i vaccini e si punta all’immunità di gregge. La libertà è bella se siamo sicuri di poterla mantenere, non se ci fa rischiare un nuovo lockdown" - ha concluso Miccichè - .

Zero casi ad Alessandria della Rocca; 4 Aragona (+3); 0 Bivona e Burgio; 1 Calamonaci e Caltabellotta; 13 Camastra (+9); 0 Cammarata; 35 Campobello di Licata; 28 Canicattì; 14 Casteltermini; 1 Castrofilippo; 5 Cattolica Eraclea; 1 Cianciana; 0 Comitini e Grotte; 53 Favara; 2 Joppolo Giancaxio; 60 Licata; 0 Lucca Sicula e Menfi; 4 Montallegro; 17 Montevago; 15 Naro e 21 Palma di Montechiaro. Ed ancora, 26 "attualmente positivi" a Porto Empedocle, 3 a Racalmuto; 10 a Raffaali, 3 a Ravanusa; 5 a Realmonte; 17 a Ribera; 1 a Sambuca di Sicilia; 0 a San Biagio Platani e Sant'Angelo Muxaro; 5 a San Giovanni Geini; 2 a Santa Elisabetta; 3 a Santa Margherita di Belìce; 0 a Santo Stefano Quisquina e Villafranca Sicula; 29 a Sciacca e altrettanti a Siculiana.