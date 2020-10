Coronavirus: positivi 4 alunni e una insegnante, sospese le attività didattiche

Cinque nuovi casi a Favara: tamponi Covid positivi per 4 bambini della scuola "Bersagliere Urso" e una insegnante. Sospese - fino al 3 novembre - le attività didattiche. Ma un caso di contagio, nelle ultime ore, s'è registrato anche a Palma di Montechiaro. Un nuovo, ennesimo, contagio anche a Canicattì.

Sospese le attività didattiche alla "Bersagliere Urso" di Favara

Il sindaco di Favara, Anna Alba, ha firmato un'ordinanza che sospende le attività didattiche del plesso Bersagliere Urso. "Dopo aver sentito l'Asp di Agrigento, ho firmato l'ordinanza. Una insegnante e quattro ragazzi risultano positivi" - ha spiegato l'amministratore - . Da domani fino al 3 novembre niente scuola per il plesso dell'istituto Bersagliere Urso-Mendola. "E' il primo caso che si verifica in una scuola comunale - ha confermato il primo cittadino - . Ho sentito tutte le famiglie per capire come stanno i ragazzini. Si tratta di casi asintomatici. Qualsiasi persona che è stato in contatto con questi contagiati è in quarantena fiduciaria, significa che è chiuso in casa in attesa del tampone".

Canicattì sale a quota 12

"Nuovo contagio in città. Si tratta del componente di un nucleo familiare all’interno del quale nei giorni scorsi si erano accertati altri casi di positività - ha reso noto il sindaco di Canicattì, Ettore Di Ventura, - . Usiamo massima prudenza e rispetto delle norme anticovid. Con il nostro comportamento possiamo garantire la salute di tutti".

Nuovo positivo a Palma

Nuovo positivo al Covid-19 a Palma di Montechiaro dove, nel giro di pochi giorni, si è arrivati ad un totale di ben 9. A darne comunicazione, spiegando che si tratta di "un nuovo focolaio", è il sindaco Stefano Castellino. L'amministratore, ancora una volta, non manca di richiamare tutti i suoi concittadini alla prudenza: "Manteniamo il distanziamento, indossiamo le mascherine e - ha detto - rispettiamo tutti i divieti e le raccomandazioni del Dpcm e delle ordinanze del presidente della Regione".

(Aggiornato alle ore 18,30)