Coronavirus, crescono i positivi a Favara: chiuse due scuole per sanificazione

Crescono i casi di positività a Favara e il Comune decide la chiusura cautelativa di due istituti scolastici, almeno limitatamente alla realizzazione di interventi di sanificazione. A comunicarlo sui social è stata la sindaca Anna Alba.

In particolare saranno stoppate le lezioni presso il plesso centrale della scuola "Bersagliere Urso" e del plesso "Brancati" di via Grotte. Stando al primo cittadino, in uno dei plessi è stato già accertato un caso di positività, mentre nel secondo ci potrebbe essere un contatto indiretto da verificare. La chiusura è stata quindi disposta in via cautelativa, anche perché oggi la città ha superato i 60 casi di positività con 6 nuovi soggetti affetti da Covid-19 solo oggi.

"Purtroppo - ha detto Alba - facciamo troppi passi indietro. Vedo tanta gente in giro senza mascherina e senza rispetto del distanziamento".