I contagi non arretrano, altri due casi da Covid 19: persone in isolamento fiduciario

L’incubo del Covid 19 non arretra. Sono due i nuovi casi di Coronavirus registrati in provincia. Ad avere contratto il virus sono due persone di Licata. I nuovi contagiati non risultano, secondo quanto fatto sapere dalla polizia locale, "ricoverate in ospedale ma in isolamento domiciliare obbligatorio a scopo preventivo". Le due persone, dunque, sono risultate positive al Coronavirus.

"Si rinnova - fanno sapere dalla polizia locale di Licata - con l’occasione l’invito alla stretta osservanza delle norme anti contagio che, lo si sottolinea, vanno adottate non già o non solo per non incorrere in sanzioni ma perché ciò risulta fondamentale per la tutela della propria e dell’altrui salute. Non ci sarà mai un poliziotto per ogni abitante ed una singola trasgressione può costare cara ad una moltitudine di persone. Preoccupiamoci quindi di fare ciascuno del nostro meglio, non disdegnando di pretendere che anche le persone accanto a noi lo facciamo". Un altro caso di Covid 19 si era registrato ieri. Si tratta di un 48enne di Licata.