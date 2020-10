Teatri chiusi e operatori dello spettacolo in ginocchio, Aronica: "C’è in gioco la vita dei nostri figli”

La chiusura temporanea dei teatri mette in ginocchio gli operatori dello spettacolo che, nella prossima stagione, speravano di recuperare, almeno in parte, quanto perso durante i mesi del lockdown. Fino al 24 novembre, per effetto dell’ultimo Dpcm, tutti i teatri dovranno rimanere chiusi. AgrigentoNotizie ha incontrato il noto attore agrigentino Gaetano Aronica che nelle ultime stagioni ha anche presieduto la fondazione teatro “Luigi Pirandello” di Agrigento.

Un incontro avvenuto nel tempio dedicato al Nobel agrigentino insolitamente vuoto e con il palcoscenico serrato da una fredda saracinesca. “Non ce lo aspettavamo – dice amareggiato, ai microfoni di AgrigentoNotizie, Gaetano Aronica - speravamo tutti quanti di lasciarci alle spalle la primavera terribile del 2020”. L’attore protagonista di molte fiction di successo, senza tanti giri di parole, spiega quali potrebbero essere le conseguenze del nuovo stop imposto da Palazzo Chigi. “Significa essere nuovamente in ginocchio – dice Aronica - significa aver alimentato speranze che purtroppo vanno ad infrangersi contro un muro invisibile che è quello di questo virus che non ci vuole abbandonare. Noi, categoria dello spettacolo, – aggiunge - non accettiamo di non poter continuare a lavorare perché c’è in gioco la vita dei nostri figli e il nostro futuro, un’Italia che senza cultura sarebbe un Paese totalmente diverso. C’è gente – dice ancora Gaetano Aronica ad AgrigentoNotizie - che fa veramente la fame. Tutto viene minato da questa pandemia che incombe dall’alto e blocca qualsiasi slancio perché non sappiamo mai se quello che diciamo sarà valido domani”.