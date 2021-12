Covid, anche in Sicilia “dose booster” per gli over 16: ecco le modalità

Via libera anche in Sicilia alla “dose booster” per chi ha compiuto i 16 anni e ha completato il ciclo primario di vaccinazione antiCovid da almeno cinque mesi.

La somministrazione può avvenire recandosi direttamente al Centro vaccinale più vicino o tramite prenotazione. Potranno ricevere la “dose booster” anche i soggetti fragile tra i 12 e i 15 anni.