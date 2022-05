Coronavirus, doppio bollettino dell'Asp: solo 339 positivi in due giorni, ma c'è un decesso

Un solo morto e poco più di 300 positivi in due giorni. Sono questi i numeri del doppio bollettino del lunedì che l'Azienda sanitaria provinciale ha diffuso stamattina alle testate giornalistiche per le giornata del 21 e 22 maggio.

Secondo il report, la vittima era originaria di Raffadali. Solamente due le persone attualmente assistite in ospedale, a fronte di 339 positivi. Essendo stati inviati due bollettini contemporaneamente, non sarà possibile indicare esattamente i tassi di incremento rispetto all'ultimo report inviato, cioè quello del 20 maggio.

Il focus sugli ospedali

Sono 19 gli agrigentini ricoverati. Di questi, 9 si trovano al "San Giovanni di Dio" di Agrigento e 8 al "Fratelli Parlapiano" di Ribera. Sono due i pazienti in Terapia intensiva a Ribera. Fra i ricoverati anche un paziente non residente in questa provincia e pertanto non conteggiato nel totale complessivo.

I dati Comune per Comune

Secondo il report dei dati di sorveglianza sanitaria dell'Asp, Agrigento ha 505 positivi; Alessandria della Rocca: 19; Aragona: 48; Bivona: 68; Burgio: 31; Calamonaci: 6; Caltabellotta: 15; Camastra: 21; Cammarata: 28; Campobello di Licata: 81; Canicattì: 217; Casteltermini: 58; Castrofilippo: 6; Cattolica Eraclea: 16; Cianciana: 19; Comitini: 18; Favara: 332; Grotte: 28; Joppolo Giancaxio: 5; Licata: 211; Lucca Sicula: 17; Menfi: 92; Montallegro: 24; Montevago: 22; Naro: 35; Palma di Montechiaro: 36; Porto Empedocle: 121; Racalmuto: 24; Raffadali: 129; Ravanusa: 37; Realmonte: 37; Ribera: 145; Sambuca di Sicilia: 46; San Biagio Platani: 38; San Giovanni Gemini: 45; Sant'Angelo Muxaro: 7; Santa Elisabetta: 18; Santa Margherita di Belice: 30; Santo Stefano di Quisquina: 49; Sciacca: 385; Siculiana: 72 (di cui 3 migranti ospiti del centro d'accoglienza Villa Sikania) e Villafranca Sicula: 10.

Sulle navi quarantena, in rada della costa Agrigentina, non ci sono migranti che risultano positivi al Covid.