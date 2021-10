Covid e vaccini, superata la soglia dell'80 per cento delle seconde dosi ad Agrigento e Sciacca

Il punto settimanale del commissario straordinario dell'Asp Mario Zappia: "Per fortuna il numero di positivi e posti occupati in ospedale ha raggiunto livelli non più d'allarme. In questo modo potremo dare la possibilità alle persone di ricoverarsi in nosocomio senza essere trasferiti in clinica