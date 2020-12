Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 49 nuovi positivi, un ricoverato, 127 guariti e un morto

Quarantanove nuovi positivi al Coronavirus in provincia di Agrigento: è il dato fornito dall'Asp nel consueto bollettino odierno. Impossibile calcolare la percentuale fra casi testati e positivi perchè, nella casella "tamponi effettuati" viene indicato il numero 126 "in consolidamento", ovvero un numero non definitivo.

Quasi tutti i nuovi contagiati sono in isolamento nel proprio domicilio, solo uno è stato ricoverato in ospedale. In 127 sono guariti, mentre si registra un altro decesso.

IN AGGIORNAMENTO