Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 41 nuovi positivi, 9 ricoverati e 3 vittime

Camastra, Cianciana e Sciacca. Sono tre le nuove vittime del Covid-19 - registratesi in queste realtà (il decesso di Camastra era stato già reso noto dal sindaco) - che sono state inserite nel report odierno dei dati epidemiologici dell'Asp. Ma giunge già notizia di nuovo, ennesimo, decesso (che verosimilmente verrà caricato nel bollettino di domani a questo punto) verificatosi all'ospedale "San Giovanni di Dio". A perdere la vita è stato un pensionato ottantenne di Licata che era, appunto, ricoverato all'ospedale di Agrigento. Stando al report dell'azienda sanitaria provinciale, salgono a 62 i morti agrigentini (63 con il pensionato di Licata). I positivi - su 398 tamponi effettuati - sono risultati essere, quest'oggi, 41 e si è arrivati ad un totale di 2.128. Nove i ricoverati in ospedale nella giornata odierna e si è arrivati a ben 82 degenti. Ben 56 invece, per fortuna, le persone guarite ed è stato sfondato il tetto dei mille che ce l'hanno fatta: sono 1.003 per la precisione.

I ricoveri

In ospedale, in degenza ordinaria/subintensiva, ci sono 57 agrigentini. Ben 44 si trovano - stando al report odierno dell'Asp - al "San Giovanni di Dio" di Agrigento, 11 al "Giovanni Paolo II" di Sciacca, 1 a Biancavilla e 1 a Partinico. Gli agrigentini accolti nelle strutture lowcare sono 18: cinque sono nello Sciacca hotel Covid, 2 nel Ribera hotel Covid, 6 nel Canicattì hotel Covid (ex Ipab) e 5 in una Rsa di Caltanissetta. I ricoverati in terapia intensiva restano 7 (tanti quanti erano ieri): cinque sono al "San Giovanni di Dio" e due sono all'ospedale di Sciacca.

(In aggiornamento)