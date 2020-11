Coronavirus, il bollettino dell'Asp: un deceduto a Palma, due ricoveri e "verifiche in corso" sui positivi

Un deceduto a Palma di Montechiaro e si è arrivati ad un totale di 59. Ma anche due ricoverati, ben 90 guariti e "soltanto" due positivi. E non perché la curva epidemiologica sia all'improvviso (anche se lo speriamo tutti) precipitata per Agrigento e provincia. Ma perché "sono in corso verifiche di sistema" - scrive l'Asp - e dunque "il caricamento dei positivi è parziale". Quasi come se fosse in corso uno spoglio elettorale.

Di fatto, dal report dei dati forniti dall'Asp emerge che gli unici due positivi al Covid-19 registratisi oggi sono entrambi ricoverati. Perché, appunto, sono i due i ricoveri registratisi nella giornata.

Nonostante il totale dei casi positivi sia incerto, i numeri per molti Comuni sono cambiati, effetto del boom di guarigioni: si è arrivati al totale di 948.

Eccoli nel dettaglio: Agrigento ha 101 positivi (ieri erano 100), 77 guariti, 8 deceduti e 186 casi totali. Alessandria è sempre ferma a 5. Aragona - nel report odierno dell'Asp - viene data a 46 positivi (ieri ne aveva 48), 34 i guariti (ieri ne aveva 32) e 80 il totale. Bivona continua ad essere data a 3 positivi, così come Burgio viene, anche oggi, data a 1 caso e Calamonaci a 0.

Su Caltabellotta, oggi, sono segnati 10 casi (ieri erano 12); su Camastra 22 (ieri erano 24); Cammarata resta ferma a 7, mentre Campobello oggi ha 37 positivi sul report dell'Asp (ieri ne aveva 38), ma il sindaco Gianni Picone - ieri sera, sul tardi, - aveva parlato di circa 100 casi. Su Canicattì sono stati contrassegnati 145 positivi (ieri erano 157); Casteltermini oggi è a 15 contagiati (ieri erano 17); Castrofilippo è ferma a 8, Cattolica Eraclea a 3 e Cianciana a 10. Un caso in meno oggi su Comitini che è scesa a 4; Favara oggi è a 66 contagiati (ieri ne risultavano 71); Grotte oggi viene data a 31 positivi (ieri erano 36). Joppolo Giancaxio resta ancora, per sua fortuna, Covid-free - stando, naturalmente, sempre al report dei dati forniti dall'Asp - e Licata è scesa a 65 (ieri erano 74). Lucca Sicula è rimasta a 0, ferma anche Menfi (10) e Montevago (1). Su Naro, oggi, sono stati caricati 60 positivi (ieri erano 61), su Palma ne risultano 91 (ieri erano 95), ma il sindaco Stefano Castellino ieri sera - sui social - scriveva di 118 contagiati. Porto Empedocle anche oggi è a 19 casi; Racalmuto oggi è a 15 positivi (ieri era a 21); Raffadali è sempre da 37, Ravanusa oggi è a 24 (ieri era a 29). Realmonte è ferma a 5, Ribera oggi risulta avere 24 casi (ieri erano 32); Sambuca di Sicilia oggi è a 35 contagiati (ieri erano 52), San Biago Platani oggi è - sempre sul report dell'Asp - a 36, tanti quanti il giorno precedente. Un caso in meno a San Giovanni Gemini che oggi se ne vede attribuire 13, cinque invece i casi caricati su Sant'Angelo Muxaro (ieri erano 7); e sempre 7 sono i casi di Santa Elisabetta. Ferme Santa Margherita di Belìce (38), Santo Stefano Quisquina (2), un caso in meno su Sciacca: oggi ne risultano 49. Due casi in meno a Siculiana: oggi sono 4, mentre ieri erano 6 e due casi fermi a Villafranca Sicula.

Allegati