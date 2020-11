Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 48 nuovi positivi, 3 ricoveri e 2 vittime

Quarantotto nuovi casi positivi, 3 ricoveri, 56 guariti e due deceduti: ad Agrigento e Ribera per la precisione. Mentre il ministero della Salute contrassegna, per la giornata odierna, 107 positivi, l'Asp di Agrigento ha appena divulgato i dati epidemiologici di venerdì 20. Il numero, totale, dei contagiati è arrivato a 1.972. Mentre i guariti sono arrivati ad 817.

I 48 nuovi positivi sono stati accertati facendo, nella giornata di venerdì, 355 tamponi. I ricoverati (+3 appunto) sono saliti a complessivi 80, mentre gli assistiti al domicilio sono 1.023.

L'andamento nei Comuni

Agrigento è scesa ad 86 positivi e questo perché, purtroppo, c'è stato un decesso. Il numero delle persone che hanno perso la vita è arrivato ad 8. I guariti sono 76 (+5) e il totale è arrivato a 170. Alessandria della Rocca resta a 5 casi, così come è ferma anche Bivona che è a 3. Cristallizzati a zero contagi Burgio e Calamonaci, mentre Aragona è scesa da 43 a 41 e i guariti da 29 sono passati a 31. Caltabellotta è scesa da 12 a 11 contagiati, così come Camastra che da 27 è arrivata a 24 positivi. Cammarata è ferma a 6, mentre Campobello di Licata segna un +6: è passata infatti da 27 a 33. Sempre a Campobello, stando al bollettino dell'Asp, ci sono, al momento, 13 contagiati; c'è stato un decesso e il numero dei totali è arrivato a 47. Canicattì che, negli scorsi giorni, ha visto nubi nere all'orizzonte, è scesa da 181 positivi a 163. +20 i guariti (si è passati infatti da 43 a 63), 3 i deceduti e 229 i casi totali. Fermi i contagi a Casteltermini (19), Castrofilippo (7), Cattolica Eraclea (3), Cianciana (10), Comitini (5), Joppolo Giancaxio (0). Favara da 73 è scesa a 71. Grotte da 33 positivi è salita a 36; sono 9 i guariti e il totale è arrivato a 45. Licata - sul report diramato oggi dall'Asp - viene data a 67 positivi, ne aveva 71 il giorno prima. I guariti sono 82, due le vittime e 151 i casi. Lucca Sicula resta, per sua fortuna, a 0; Menfi scende da 15 a 12; Montallegro resta ad 1 positivo, mentre Montevago sale a 14 (+1). Naro passa da 56 a 59 contagiati, Palma di Montechiaro - seguendo il report dell'Asp - viene data a 90 (erano 80 il giorno prima). Ma il sindaco Stefano Castellino ha già reso noto che il contagio continua a crescere e che i numeri sono un po' più imponenti. Porto Empedocle da 22 è scesa a 20; Racalmuto viene data a 18 positivi (+6); Raffadali a 37: esattamente quanti erano sul bollettino del 19. Più 1 a Ravanusa che è arrivata a 25. Realmonte continua ad essere cristallizzata a 4 casi, ma il sindaco - già nei giorni scorsi - ha parlato di numeri ben differenti. Ribera da 32 è scesa a 29; sono ben 37 i guariti, tre le vittime e il totale dei casi è arrivato a 69. Sambuca di Sicilia da 53 è scesa a 51; fermi - stando al report dell'Asp - i contagi a San Biagio Platani (33), San Giovanni Gemini (14), Sant'Angelo Muxaro (7), Santa Elisabetta (8). Santa Margherita di Belìce da 40 è scesa a 39; Santo Stefano di Quisquina viene adesso data a 2 contagi (ma erano stati già resi noti dal sindaco negli scorsi giorni); Sciacca da 42 è passata a 43; mentre a Siculiana i casi sono fermi a 6 e uno resta il positivo di Villafranca Sicula.