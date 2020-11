Coronavirus, il bollettino dell'Asp: arrivano a 57 i ricoveri in ospedale, 7 sono in Terapia intensiva

Cinque gli agrigentini che sono stati ricoverati, nelle ultime ore, in ospedale. E il totale è arrivato a 57 e 7 si trovano in Terapia intensiva: 6 al "San Giovanni di Dio" di Agrigento e uno al "Giovanni Paolo II" di Sciacca. I contagi registrati dall'Asp - per giovedì 19 novembre - sono stati, su 487 tamponi effettuati, 85. Il giorno prima erano stati invece 112. Ben 57, che portano ad un totale di 761, le persone guarite.

I ricoveri

I ricoverati agrigentini sono complessivamente 83, di questi 57 sono in ospedale in degenza ordinaria subintensiva. Ben 37 sono ricoverati all'ospedale di Agrigento, 3 al "San Giacomo d'Altopasso", 12 al "Giovanni Paolo II", uno al Sant'Elia di Caltanissetta, 3 a Biancavilla e 1 a Corleone. I ricoverati nelle strutture lowcare sono 19: sei si trovano allo Sciacca hotel Covid, 2 al Ribera hotel Covid, 6 al Canicattì hotel Covid (ex Ipab)e 5 nella Rsa di Caltanissetta. Ricoverati in Terapia intensiva sono: 6 al "San Giovanni di Dio" e 1 al "Giovanni Paolo II".

L'andamento dei contagi

Agrigento è a quota 87 positivi, tanti quanti erano il giorno precedente. Ma sono aumentati però i guariti che sono passati da 59 a 71; sette le vittime e il totale è arrivato a 165. Alessandria della Rocca resta ferma a 5, mentre Aragona è passata da 41 a 43, fermi a 29 i guariti e il totale è arrivato a 72. Bivona è rimasta ferma a 3, Burgio è ancora a 0, così Calamonaci e sempre a 12 Caltabellotta. +2 a Camastra che è arrivata - seguendo il report dell'Asp - a 27 casi. Cammarata è ferma a 6, Campobello a 27 e Canicattì a 81. Casteltermini è scesa da 20 a 19 e i guariti sono saliti a 6. Castrofilippo è scesa da 10 a 7, sono sette anche i guariti e il totale è arrivato a 14. Fermi i contagi a Cattolica Eraclea (3), Cianciana (10), Comitini (5). +9 casi a Favara che sale da 64 a 73, sono 39 invece i guariti, due i decessi e 114 i casi in totale. Grotte è a 33 (+1), Joppolo Giancaxio è sempre a 0, Licata è scesa da 72 a 71. Lucca Sicula resta a 0, mentre Menfi è passata da 13 a 15; Montallegro è a 1, Montevago è a 13 (+1). Naro è passata invece da 52 a 56 positivi, fermi a 6 i guariti. Palma di Montechiaro - secondo il report dell'Asp - è a 80, tanti quanti ne erano stati segnati il giorno prima. Il sindaco Stefano Castellino però ieri sera ha reso noto che i contagiati sono arrivati a 105. Porto Empedocle è scesa da 29 a 22, i guariti sono saliti a 49, una la vittima e il totale dei casi è arrivato a 72. Racalmuto, per l'Asp, è ferma a 12, mentre Raffadali - sul bollettino diramato oggi - è a 37, mentre il giorno prima erano 29. Ravanusa è salita da 23 a 24 positivi. Realmonte continua ad essere data a 4 positivi, ma stamani il sindaco ha parlato di numeri ben diversi.

+2 a Ribera che è arrivata a 32 positivi, Sambuca di Sicilia da 40 è tornata a salire a 53, San Biagio Platani da 29 è salita a 33; +2 a San Giovanni Gemini che è a 14. Fermi i contagi a Sant'Angelo Muxaro (7), a Santa Elisabetta (8) e Santo Stefano Quisquina (1). Santa Margherita di Belìce è scesa da da 49 a 40, i guariti sono saliti a 45, una la vittima e 86 i casi complessivi. Sciacca è scesa da 44 a 42; +1 a Siculiana che arriva a 6 positivi, mentre Villafranca Sicula resta a 1 positivo soltanto.