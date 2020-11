Coronavirus, il bollettino dell'Asp: la provincia è arrivata a 1.446 positivi (+56), c'è anche una nuova vittima

Un altro contagiato da Covid-19 ha perso la vita. Salgono a 13 le vittime di Sambuca di Sicilia e a 34, complessivamente, quelle della provincia. L'Asp di Agrigento, nel cuore della notte, ha diramato il nuovo report dei dati di sorveglianza epidemiologica. Ci sono 56 nuovi contagiati oggi (ieri erano stati 60) e il totale è arrivato a 1.446, ma ci sono stati - sempre oggi - anche 22 guariti (ieri erano stati 27) e 5 nuovi ricoverati: 4 in ospedale e uno in una struttura lowcare. I ricoverati in ospedale sono arrivati così a complessivi 63, sono invece 26 i ricoverati in strutture lowcare e ben 782 i positivi che sono, attualmente, in quarantena domiciliare. Ecco i dati del bollettino Asp per ogni singolo Comune.

Agrigento è arrivata a quota 71 attualmente positivi (ieri erano 69), i guariti sono stati fino ad ora 46 (+2 rispetto alle 24 ore precedenti), 3 decessi e il totale è arrivato a 120 casi. Alessandria della Rocca è ferma a 4 contagiati; Aragona invece è salita a 22 (+2), fermi i guariti a 28 e totale casi: 50. Secondo il report del'Asp, Bivona oggi ha 3 casi. Ieri ne aveva invece 4. In teoria avrebbe dovuto esserci un guarito, invece la casella dei guariti - per Bivona - è rimasta vacante e i casi complessivi sono calati appunto a 3. Burgio ha 2 guariti, Calamonaci 1, Joppolo 1 guarito, Lucca Sicula 1 e Montallegro ne ha 4. Questi cinque paesi sono tornati ad essere Covid-free.

Sono fermi i contagi a Caltabellotta (10 positivi), Camastra (23), Cammarata (7). Campobello di Licata è passata da 13 a 16. Anche in questo caso, c'è qualcosa di anomalo nei dati forniti dall'Asp. Per Campobello di Licata oggi ci sono 7 guariti, ieri ce n'erano invece 11. I casi complessivi riportati nel report odierno sono 23 e ieri risulavano essere invece 24.

Cresce, inevitabilmente, l'allarme per Canicattì che è passata - stando al bollettino dell'Asp - da 113 a 121 positivi, sono 32 (+2) i guariti, due i decessi e totale casi: 155. Ancora un nuovo caso per Casteltermini che è passata da 10 a 11 contagiati. Ferme le realtà di Castrofilippo (10), Cattolica Eraclea (1) e Comitini (5). Lieve incremento per Cianciana che è passata da 5 a 6 casi e per Favara che è passata da 57 a 58. A Favara sono però cresciuti i guariti: si è passati da 23 a 26. Grotte è ferma a 18 positivi, così come Licata - nel report odierno - continua ad essere data a 79 attualmente positivi. Il comando della polizia municipale, appena poche ore fa, aveva invece totalizzato in 72 contagiati. Menfi è ferma a 11 positivi e Montevago a 7. Naro, per l'Asp, è passata da 35 a 37, sono due i guariti e 39 i casi complessivi. Boom di contagi, raffrontando i due bollettini Asp delle ultime 24 ore, a Palma di Montechiaro che è passata da 27 a 40 casi, fermi invece a 19 i guariti e 1 la vittima. Racalmuto è ferma a 10 "attualmente positivi", Raffadali da 20 è passata a 24, restano invece fermi a 8 i guariti. +2 per Ravanusa che passa da 20 a 22, i guariti oggi risultano essere 21: tanti quanti erano il giorno prima.

Realmonte viene data ancora a 4 contagiati, sale da 33 a 35 Ribera che ha anche 24 guariti. Sambuca di Sicilia è scesa da 68 positivi a 62, ha inoltre 66 (+6) guariti e putroppo 13 (+1) vittime. I casi complessivi di Sambuca sono arrivati a 141. Fermi i contagi a San Biagio Platani (18), San Giovanni Gemini (9), Sant'Angelo Muxaro (9) e Santa Elisabetta (3). A Santa Margherita di Belìce si è passati da 53 a 57, i guariti registrati oggi sono 17 (+1), una la vittima e il totale dei casi è di 75. Due nuovi casi a Sciacca che è passata da 28 a 30, ben 101 i guariti (+1), 8 le vittime e 138 il totale. Siculiana resta ferma a 5 contagiati e restano, per fortuna, Covid-free (mai avuto contagi) Santo Stefano Quisquina e Villafranca Sicula.