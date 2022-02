Coronavirus e bollettino dell'Asp, nuovo boom di contagiati: 613 in 24 ore

Boom di positivi al Covid-19, nel giro di 24 ore, nell'Agrigentino. Sono stati ben 613 coloro che sono risultati essere - secondo quanto riporta il bollettino dell'Asp - contagiati dal virus. Uno il ricoverato e impennata anche di guariti: ben 443. Da quando è scoppiata la pandemia sono stati 53.739 gli agrigentini che si sono infettati, di questi 43.833 sono già guariti.

La situazione negli ospedali

Gli agrigentini attualmente ospedalizzati sono 49 (-4). In degenza ordinaria/subintensiva sono 44 (-4): 20 (-2) si trovano al "Fratelli Parlapiano" di Ribera e 24 (-2) al San Giovanni di Dio di Agrigento. Sono 3 (-3), invece, i pazienti ricoverati in Terapia intensiva: 1 (stabile) al presidio ospedaliero riberese e 2 (stabile) al San Giovanni di Dio. Al momento sono 2 (stabile) in strutture low care: uno a Ribera e uno fuori provincia. Figurano anche 4 (+1) soggetti ricoverati non residenti in questa provincia e pertanto non ricompresi nel totale dei 49 ospedalizzati.

I dati Comune per Comune

Secondo quanto riportato dal bollettino dell'Asp, Agrigento è a 1.382 casi (+16); Alessandria della Rocca a 29 (+1); Aragona: 151 (+2); Bivona: 32 (-1); Burgio: 18 (-2); Calamonaci: 6 (-1); Caltabellotta: 50 (+2); Camastra: 62 (+7); Cammarata: 260 (-15); Campobello di Licata: 227 (-3); Canicattì: 976 (+22); Casteltermini: 144 (+12) con 3 migranti (dato stabile) ospitati in un centro di accoglienza; Castrofilippo: 26 (-50); Cattolica Eraclea: 39 (+1); Cianciana: 74 (+3); Comitini: 12 (+1); Favara: 732 (+58); Grotte: 109 (+9); Joppolo Giancaxio: 26 (stabile); Licata: 1.189 (-29); Lucca Sicula: 4 (stabile); Menfi: 262 (+24); Montallegro: 8 (+1); Montevago: 36 (+5); Naro: 142 (-9); Palma di Montechiaro: 736 (+33); Porto Empedocle: 351 (+7); Racalmuto: 133 (stabile); Raffadali: 318 (+5); Ravanusa: 307 (+9); Realmonte: 70 (-2); Ribera: 172 (+6); Sambuca di Sicilia: 27 (+1); San Biagio Platani: 66 (+3); San Giovanni Gemini: 304 (+9); Sant'Angelo Muxaro: 13 (+1); Santa Elisabetta: 41 (+1); Santa Margherita di Belice: 103 (+10); Santo Stefano di Quisquina: 51 (+3); Sciacca: 607 (+31); Siculiana: 84 (-2); Villafranca Sicula: 23 (-2).

Ci sono 39 migranti (+3) in quarantena sulle navi di accoglienza in rada della costa agrigentina.