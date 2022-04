La pandemia

Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 314 positivi e 4 ricoveri in 24 ore

Sono 40 gli ospedalizzati, di cui 36 in degenza ordinaria/subintensiva. Di questi, 20 si trovano al "San Giovanni di Dio", 15 al "Fratelli Parlapiano" di Ribera e uno è in un ospedale fuori provincia. Tre i degenti - e sono tutti al nosocomio di Ribera - in Terapia intensiva