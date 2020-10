Covid e coprifuoco alle ore 23, ecco la nuova autocertificazione

E' tornata anche l'autodichiarazione. Dopo l'ordinanza del presidente della Regione e il nuovo Dpcm del presidente del Consiglio - con un limitazioni agli spostamenti, per provare a contenere la pandemia, - è tornato anche il modulo di autodichiarazione. Modulo che sarà necessario compilare, anche al momento del controllo delle forze di polizia, dalle 23 alle 5.

Il modulo è on line, sul sito della polizia. Ed è scaricabile al seguente link: https://www.poliziadistato.it/ statics/18/nuovo_modello_ autodichiarazione_editabile_ ottobre_2020.pdf ).

Potrà essere esibito durante i controlli di polizia a giustificazione degli spostamenti per le persone che hanno necessità di uscire di casa nelle ore notturne. Tale limitazione, disposta dal presidente della Regione Siciliana con ordinanza contingibile e urgente numero 51 del 24 ottobre 2020, infatti, prevede che, ferme le misure maggiormente restrittive per le zone rosse e i comuni sottoposti a protocolli contenitivi, dalle ore 23 alle ore 5 del giorno successivo sono limitati gli spostamenti con ogni mezzo, ad eccezione di quelli effettuati per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o d’urgenza, per motivi di salute, ovvero per il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.

L’onere di dimostrare la sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sull’interessato attraverso l’autocertificazione che è in possesso degli operatori di polizia e può anche essere compilata al momento del controllo.