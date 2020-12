Coronavirus e scuole: calano ancora i contagi, ecco il punto sulla provincia

Un alunno positivo - su 8.063 controllati - in una scuola per l'infanzia. Nove contagiati - su 16.676 testati - nelle scuole primarie e tre - su 11.099 - nelle scuole di primo grado. E' questa la situazione (aggiornata al 23 dicembre) dei contagi da Covid-19 negli istituti scolastici della provincia di Agrigento. Il rapporto medio di alunni positivi - accertato dall'ufficio scolastico regionale - è dunque dell'1,06. Tale rapporto analizza la distribuzione dei casi di positività degli alunni da Covid-19 tra le classi. In particolare più il rapporto è vicino al valore 1, più evidenzia una situazione con assenza di focolai (o cluster) o in cui, comunque, questi ultimi sono - a livello siciliano - in numero molto limitato. Il range di tale rapporto può rientrare tra il valore minimo di 1 e il valore massimo teorico corrispondente al numero medio di alunni per classe in una scuola siciliana (nello specifico 19 alunni).

Dal raffronto con i dati rilevati nella settimana precedente, quella del 16 dicembre, l'ufficio scolastico regionale ha evidenziato anche per questa settimana il calo dell’incidenza degli alunni positivi.