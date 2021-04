Coronavirus, la situazione epidemiologica nelle scuole: positivi 196 alunni

L’ufficio scolastico regionale per la Sicilia, ha tracciato la situazione epidemiologica nelle scuole dell’Agrigentino. Sono più di 71mila le persone che gravitano nel mondo della scuola che hanno ricevuto il vaccino.

Nelle scuole per l’infanzia su 96, 835 alunni i positivi sono 0, 24%. Nella scuola primaria su un test di 203, 738 alunni i positivi sono lo 0, 51%. Nelle scuole di primo grado i positivi sono lo 0, 51%,. Nelle scuole di secondo grado, gli alunni positivi sono lo 0, 39%. Il totale è pari a 658, 291 alunni di cui: 2.839 positivi che è pari allo 0, 43 %.

“Nell’ultima colonna della tabella è stato calcolato il rapporto medio alunni positivi/classi con alunni positivi; tale rapporto analizza la distribuzione dei casi di positività degli alunni da Covid-19 tra le classi. In particolare più il rapporto è vicino al valore 1, più evidenzia una situazione con assenza di focolai (o cluster) o in cui, comunque, questi ultimi sono in numero molto limitato. Il range di tale rapporto può rientrare tra il valore minimo di 1 e il valore massimo teorico corrispondente al numero medio di alunni per classe in una scuola siciliana (nello specifico 19 alunni)”.

Per quanto riguarda i docenti e Ata positivi attuali, la percentuale è pari allo 0, 49 %. Attualmente gli alunni positivi nell’Agrigentino sono pari all’1,25%.