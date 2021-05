Coronavirus e contagi in classe: 134 studenti positivi: l'incidenza è dell'1,23%

Sono 134 gli alunni agrigentini contagiati dal Covid-19, con un rapporto medio alunni positivi/classi con alunni positivi dell'1,23 per cento. Otto i piccini contagiati, su una popolazione di 8.196, nelle scuole dell'infanzia; 30 - 17.103 iscritti - nella scuola primaria; 40 - su totali 11.644 - nella scuola di primo grado e 56, su 19.696 iscritti, nelle scuole di secondo grado. A rendere noti i dati è stato l'ufficio scolastico regionale, ambito di Agrigento.

Sono 2.589 - su una popolazione di 662.113 studenti - gli alunni positivi, in tutta la Sicilia, al Covid-19 allo scorso 10 maggio. Il rapporto medio alunni positivi/classi con alunni positivi è dell'1,31 per cento, mentre l'incidenza degli alunni positivi sul totale è dello 0,39 per cento. Più il rapporto è vicino al valore 1, più evidenzia una situazione con assenza di focolai (o cluster) o in cui, comunque, questi ultimi - hanno reso noto dall'ufficio scolastico regionale - sono in numero molto limitato. Il range di tale rapporto può rientrare tra il valore minimo di 1 e il valore massimo teorico corrispondente al numero medio di alunni per classe in una scuola siciliana (nello specifico 19 alunni).

Negli istituti dell'infanzia, sempre a livello isolano, su una popolazione di 97.846 sono risultati 270 gli alunni positivi. Nella scuola primaria sono stati invece 876 su una popolazione di 205.901 euro. Sono risultati 650, su una popolazione di 140.694, nelle scuole di primo grado e 793, su una popolazione di 217.672, in quelle di secondo grado.

Per quanto riguarda i docenti, nelle scuole dell'infanzia - su 10.466 - sono stati 70 i positivi, pari allo 0,67%; 99 - su complessivi 25.340 con una incidenza delli 0,39% - nella scuola primaria; 56 - su un totale di 19.526 docenti - negli istituti di primo grado e 68, su un totale di 26.284, in quelli di secondo grado. I docenti positivi, al 10 maggio, sono risultati dunque essere 293.

Dal raffronto con la prima settimana di rilevazione, l’incidenza è passata dallo 0,33% del 1° marzo all’attuale 0,36% per il personale docente e dallo 0,31% del 1° marzo all’attuale 0,37% per il personale ATA. In entrambi i casi si conferma anche per questa settimana una diminuzione dell’incidenza rispetto alla settimana precedente. Si è passati infatti dallo 0,44% del 3 maggio all’attuale 0,36% per il personale docente e dallo 0,46% del 3 maggio all’attuale 0,37% per il personale ATA.