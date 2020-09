Coronavirus, tamponi positivi per 16enne e 80enne: 39 i contagiati di Sciacca

Altri due tamponi positivi a Sciacca dove la conta dei contagi è, ormai, diventata estenuante. Non passa giorno, infatti, senza che si registrino test positivi. E fino ad ora, in quello che è un valzer di numeri, i contagiati sono stati - in questa seconda ondata epidemica - ben 39. Nell'elenco viene ancora inserita, naturalmente, la 68enne che - ricoverata a Terapia intensiva del "Giovanni Paolo II" di Sciacca - ha perso la vita nei giorni scorsi.

I nuovi contagiati di oggi sono un ottantenne e un sedicenne, figlio di una persona che era risultata positiva già nei giorni scorsi. A Sciacca si registra anche una particolarità: non ci sono guariti. O almeno non ne sono stati ufficializzati. In questa seconda ondata di contagi, il numero dei contagiati cresce, mentre quello dei guariti è fermo allo zero.

Sono invece guariti 4 dei 5 casi registratisi, nelle ultime settimane, a Menfi. A darne notizia è stato il sindaco Marilena Mauceri. "Si tratta dell'intero nucleo familiare che era rientrato a Menfi dalla Romania - è stato reso noto - . Resta positiva la sola ultra novantenne che è ancora ricoverata in una struttura ospedaliera fuori provincia. La notizia delle guarigioni non deve farci abbassare la guardia perché il virus è ancora tra noi e può tornare a colpire chiunque, il rischio è ancora elevato. Dobbiamo rispettare le regole che ci vengono ancora imposte e ognuno di noi deve sforzarsi di farlo, il senso di responsabilità deve prevalere su tutto".

Naro è invece tornata, dopo la guarigione dell'ultimo contagiato, Covid-free. Ad annunciarlo è stato il sindaco che ha ricordato "l'obbligo di ogni cittadino, al di sopra dei 6 anni, di tenere sempre la mascherina nella propria disponibilità, quando si è fuori casa".