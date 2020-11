Coronavirus, ancora in salita la curva di Racalmuto: ecco dove riaprono le scuole

Risultavano essere stati già censiti, ma mancava la comunicazione da parte dell'Asp. Comunicazione che è arrivata oggi. Ci sono altri due casi di Covid-19 a Racalmuto che è arrivata a complessivi 22 positivi. A renderlo noto è il sindaco Vincenzo Maniglia. "In questi giorni, in paese stanno gradualmente aumentando i casi di contagio, siamo infatti in attesa di ulteriori ufficializzazioni - spiega l'amministratore - e stiamo cercando di arginare l'evoluzione anche grazie alle recenti ordinanze che prevedono la chiusura di mercati, parchi e la limitazione nell'attraversamento di vie e piazze solo per motivi necessari senza creare assembramenti e stazionamenti. Vi chiedo dunque - ha lanciato un nuovo appello - collaborazione e condivisione nel momento difficile che stiamo attraversando".

Si torna a scuola

Intanto, domani, proprio a Racalmuto - così come anche a Canicattì e a San Giovanni Gemini - si tornerà a scuola e si proseguirà con la didattica in presenza. Spetterà ai docenti delle classi dove ci sono alunni positivi o in isolamento il compito di organizzare le videolezioni, comunicando il link per partecipare agli studenti e ai genitori. "Solo per gli alunni posti in isolamento perché positivi o perché contatti stretti di persone positive - ha reso noto il dirigente scolastico dell'istituto comprensivo 'Leonardo Sciascia' Carmela Campo - saranno sospese le attività didattiche in presenza e sostituite con le attività a distanza". "Da lunedì si rientra a scuola - ha annunciato il sindaco di San Giovanni Gemini, Carmelo Panepinto, - . Saranno intensificate le attività per garantire la sicurezza all'interno degli edifici scolastici, saranno intensificati i controlli negli orari di entrata ed uscita degli alunni per evitare assembramenti e si chiederà, assieme al Comune di Cammarata, uno screening della popolazione scolastica: alunni, docenti e dipendenti per avere una reale rappresentazione della curva epidemiologica". "So benissimo che molti genitori sono allarmati e sarebbero stati più sollevati a sapere di un ulteriore prolungamento della chiusura delle scuole - ha detto il sindaco di Canicattì, Ettore Di Ventura, - . Nel momento più critico di risalita dei contagi, per primo ho adottato la decisione di chiusura delle scuole, così come, in questi ultimi giorni, alcuni miei colleghi stanno facendo. Quello che è stato fatto è stato utile per chiarire la situazione soprattutto per le autorità sanitarie. Domani è importante riaprire le scuole, è importante avere fiducia nelle istituzioni scolastiche, ma è ancora più importante avere responsabilità e sensibilità, per noi stessi, per il nostro prossimo".