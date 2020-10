Coronavirus, cresce la preoccupazione a Racalmuto e Naro: aumento di positivi e focolaio in casa per anziani

Ansia e preoccupazione si fanno sempre più tangibili. E non soltanto nelle gradi città dove il numero dei contagi continua a salire, ma anche nei piccoli Comuni. E' il caso di Racalmuto e di Naro dove i contagi sono, all'improvviso, aumentati.

Racalmuto è in ansia

Racalmuto, durante la prima ondata epidemiologica, era rimasto Covid-free. In questa seconda fase dopo un primissimo e unico contagio, la cui paziente è per fortuna guarita, all'improvviso, si trova a conteggiare la crescita dei positivi e delle persone da porre in quarantena precauzionale. Stamani, al sindaco Vincenzo Maniglia sono stati notificati due nuovi contagi da Covid-19. Racalmuto sale, dunque, a 6 cittadini "attualmente positivi" (complessivamente 7, conteggiando anche la guarita, i casi). Ma ce ne sono altri due in attesa di tampone e 4 in quarantena obbligatoria.

"La situazione comincia a destare preoccupazione - ha ammesso il sindaco Vincenzo Maniglia - e pertanto l'invito alla prudenza deve essere ancora più prioritario. Per la commemorazione dei defunti è importante rispettare le indicazioni dell'ordinanza sindacale e garantire l'accesso contingentato nel cimitero senza creare fenomeni di assembramento, usando mascherina e distanziamento sociale. E' necessario contenere i casi di contagio per non incorrere in ulteriori misure restrittive".

Naro, focolaio in casa per anziani

Ma cresce anche la preoccupazione a Naro dove, ieri sera, c'erano 15 positivi e 25 persone in quarantena. "E' un dato che subirà modifica - ha spiegato il sindaco Maria Grazia Brandara - . Alcuni dei positivi sono anziani ospiti di una struttura. Non è da persone intelligenti, bypassare l'ordinanza che impone la chiusura dei locali alle 18 e fare feste private in periferia".