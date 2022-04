Covid, in Sicilia 4.014 i nuovi positivi: numero dei contagiati oltre quota 120 mila (*426 in provincia)

Sono 4.014 i nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore (ieri erano 4.994). I nuovi contagi sono emersi dopo che sono stati processati oltre 24 mila tamponi. Il tasso di positività scende al 16,4% mentre ieri era al 17,7%. I guariti sono 1.320. Sette invece i morti indicati nel bollettino diffuso nel pomeriggio dal ministero della Salute, dove viene specificato che uno fa riferimento a oggi, un altro a ieri e tutti gli altri cinque alla giornata di giovedì.

L'Isola è sempre al settimo posto per nuovi contagi, preceduta nell'ordine da Campania, Lazio, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Puglia.

La situazione sul fronte ospedaliero: calano da 827 a 817 i ricoveri nei reparti di degenza ordinaria Coronavirus. Sono ancora 49 i posti letto occupati in terapia intensiva (come ieri), dove si registrano quattro ingressi nell’ultima giornata. Gli attuali positivi sono 120.548 mentre le persone che risultano in isolamento domiciliare sono 119.682. Dall'inizio della pandemia le persone che hanno perso la vita in Sicilia sono 10.486.

A livello provinciale si registrano a Palermo 1.206 casi, Catania 866, Messina 846, Siracusa 390, Trapani 322, Ragusa 255, Caltanissetta 214, Agrigento 426, Enna 76.

Il Covid in Italia

Sono 56.263 i nuovi casi di Covid (70.520 ieri) e 79 i morti (143 ieri) in Italia che portano a 162.688 il totale delle vittime da inizio pandemia. E' quanto emerge dai dati del Ministero della Salite sulla situazione del contagio nella Penisola. Sono stati invece 326.211 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati nelle ultime 24 ore che portano il tasso di positività al 17,2%.

Coronavirus, il bollettino di oggi