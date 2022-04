Covid, il bollettino: in Sicilia 3.747 nuovi casi, ricoveri in discesa (+328 in provincia)

Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della Salute nel pomeriggio, i nuovi casi di contagio Covid registrati oggi in Sicilia sono 3.747. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 27.431. Per effetto di questi numeri il tasso di positività scende al 13,6% mentre ieri era al 14%. Attualmente risultano ancora positive 140.387 persone al Coronavirus.

Ci sono diciannove nuovi decessi, quindi il totale delle vittime in Sicilia sale a 10.328. Da segnalare però che i decessi comunicati sono da attribuire ai giorni precedenti: 6 a ieri, 10 a martedì, uno a sabato scorso e due a venerdì scorso.

I guariti ammontano invece a 890.745, 6.436 in più rispetto a quanto registrato ieri. Degli attuali positivi, 934 pazienti sono ricoverati con sintomi (-10 rispetto a ieri), 53 persone sono in terapia intensiva (-6). Da registrare solo un ingresso giornaliero. In isolamento domiciliare si trovano 139.400 persone.

Anche il report provinciale oggi è falsato dai 670 casi relativi a giorni precedentIi ma che nella dashboard dell'emergenza Covid vengono caricati nelle nove province. A livello provinciale si registrano a Palermo 1.427 casi, Catania 878, Messina 518, Siracusa 343, Trapani 387, Ragusa 252, Caltanissetta 193, Agrigento 328, Enna 91

Il Coronavirus in Italia

L'epidemia Covid in Italia: il bollettino di oggi giovedì 14 aprile fa registrare 64.951 nuovi casi covid e 149 decessi, rispetto ai 62.037 casi e 155 decessi di ieri. I tamponi effettuati sono stati 438.375, con un tasso di positività del 14,8%, invariato rispetto a ieri. Scendono ancora i ricoveri che diminuiscono nel saldo tra entrate e uscite nei reparti ordinari (-91) e in terapia intensiva (-29).

Intanto, l'Istituto superiore di sanità (Iss) ha pubblicato la flash survey sulla diffusione delle varianti in Italia: al 4 aprile Omicron era presente nel 100% dei tamponi analizzati, con la sottovariante "Omicron 2" (BA.2) predominante e presente in oltre l'86% dei casi. Sono stati segnalati anche alcuni casi di variante ‘ricombinante’ della stessa Omicron. “In questa indagine sono state identificate alcune sequenze riconducibili a possibili ricombinanti BA.1/BA.2 - spiega Anna Teresa Palamara, che dirige il dipartimento di Malattie Infettive dell’Iss - che sono da seguire con attenzione, come indicato anche dall’Organizzazione mondiale della sanità. La rete di monitoraggio, con le flash survey e la piattaforma Icogen che raccoglie le sequenze, si sta dimostrando efficace nel seguire le evoluzioni del virus Sars-Cov-2”.

Coronavirus, il bollettino di giovedì 14 aprile

Nuovi casi: 64.951 (ieri 62.037)

Attualmente positivi: 1.227.858 (-887)

Deceduti: 161.187 (+ 155)

Dimessi/guariti: 14.078.350 (+ 63.318)

Ricoverati con sintomi: 10.075

Ricoverati in terapia intensiva: 420 (- 29)

Tamponi: 208.014.099 (+ 438.375)

Totale casi: 15.533.012 (+ 64.951)

