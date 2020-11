Coronavirus, 23 contagi a Palma che arriva a 84 positivi: il sindaco chiude tutto

I guariti ci sono. E sono anche tanti giornalmente. Ma purtroppo non si fermano i contagi che, in alcune realtà della provincia, hanno raggiunto numeri allarmanti. E talvolta riguardano, ancora, in un modo o nell'altro, le scuole. Così ad Agrigento, ad esempio, è stata chiesta la sanificazione di alcuni plessi, mentre a Licata gli alunni sono rientrati oggi in classe. Occhi puntati anche su una scuola elementare di Racalmuto. Mentre il sindaco di Palma di Montechiaro ha già deciso per la chiusura della scuola dell'infanzia e lo stop al mercatino settimanale. Ancora niente mercato, inoltre, a Canicattì.

Agrigento è a 75

In totale sono 75 i casi in città. Di questi 67 sono nel proprio domicilio e 8 sono invece ricoverati all’ospedale San Giovanni di Dio. La buona notizia è che oggi si registrano anche quattro guariti. Lo ha reso noto il sindaco Franco Micciché.

+23 a Palma che arriva a 84

"Evitiamo che diventi una situazione drammatica". E' questo l'appello lanciato dal sindaco di Palma di Motenchiaro, Stefano Castellino. Sale il bilancio delle persone contagiate nella città del Gattopardo. Sono 23 le nuove persone positive al Covid 19. Il bilancio parla di 84 persone che hanno contratto il virus. "Ormai la situazione è preoccupante. C'è troppa superficialità e menefreghismo - ha detto il sindaco - . Alcuni dei nostri positivi sono ricoverati a causa di Covid 19. "Non uscite di casa, tranne per motivi di assoluta necessità". Castellino oltre a sospendere la scuola dell'infanzia negli istituti pubblici e privati, ha confermato la didattica a distanza per tutte le scuole di ogni ordine e grado. Interdette altre 5 zone. Le prime aree 5 aree interdette sono state: piazza Borsellino ed aree adiacenti; piazza Giulio Tomasi; via Calamandrei; via Lombardia; via Alpi e via Nebrodi. Adesso sono state invece interdetti il lungomare Todaro e piazza Crucilli; piazzale Castello; piazza Bonfiglio, via Calatafimi; piazza Cesare Battisti e piazza Matteotti. Sospeso, fino al 3 dicembre, il mercato settimanale.

Licata + 7 positivi

Sale il bilancio dei positivi anche a Licata. Secondo quanto fatto sapere dal sindaco le persone positive al Coronavirus sono in tutto 76. "L’Asp ha comunicato - si legge in una nota - 7 casi di accertata positività al coronavirus".

San Biagio Platani è a 50 positivi

Aumentano ancora i casi (+2) di Covid-19 nella piccola San Biagio Platani che è arrivata ad un totale di 50 positivi, dove ci sono 5 persone ricoverate in ospedale e dove ci sono anche ben 30 casi clinici sintomatici in corso d'accertamento. A renderlo noto è la commissione straordinaria che governa il paese.

Licata scende a 69

A Licata invece, per fortuna, continuano ad arrivare le buone notizie. Altri tre guariti hanno fatto scendere - secondo quanto rende noto il comando della polizia municipale - il numero degli attuali positivi a 69.

+7 a Campobello, ma non è finita

A Campobello invece sono stati notificati, ieri sera, ben 7 casi: "Erano in isolamento da diversi giorni e stanno tutti bene - ha spiegato il sindaco Gianni Picone - . Complessivamente abbiamo 24 contagiati". Ma non è finita. Secondo quanto annuncia il sindaco, infatti, "ci sono altri casi positivi che l'Asp deve notificare e anche qualche guarigione. La situazione si complica ogni giorno di più perché i casi aumentano e riguardano diversi focolai".

Sanificazioni e stop vari

Mentre a Naro, da stamattina, è in corso la sanificazione del palazzo di città e del cimitero, ad Agrigento è stata chiesta la sanificazione della succursale del "De Cosmi" di piazza del Vespro e della succursale di via degli Eucalipti. A chiederlo al Comune è stato il dirigente scolastico. E lo ha fatto in considerazione "dei casi di positività al Covid-19 registrati e dalla frequentazione di alunni che hanno rapporti di parentela con bambini del plesso centrale oltre che in essa prestano servizio docenti a scavalco in entrambe le sedi". Intanto, oggi, gli alunni di materna, elementare e media di Licata sono tornati in classe. Il Comune aveva chiuso le scuole lo scorso 12 novembre (Leggi l'articolo).

(Aggiornato alle 23)