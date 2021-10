Coronavirus, in Sicilia 282 nuovi casi (+14 in provincia): diminuiscono i positivi, stabili i ricoveri in terapia intensiva

Sono 282 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su un totale di 12.713 tamponi processati (4.179 in meno rispetto a ieri). E' quanto emerge dal bollettino diramato oggi dal ministero della Salute, che segnala una diminuzione di 136 casi tra gli attuali positivi (6.976, di cui 6.661 in isolamento domiciliare). Il tasso di positività scende così dal 2,8 al 2,2%.

Altri 6 i decessi (3 risalenti a ieri, 1 risalente al 25 ottobre e 2 del 24 ottobre) mentre i guariti sono 412. In lieve calo il numero dei pazienti ricoverati in ospedale: sono 280 quelli presenti in area medica Covid, con un calo di 4 unità rispetto a ieri; stabili invece i posti letto occupati in terapia intensiva che restano 38 con 3 nuovi ingressi in rianimazione nelle ultime 24 ore.

Questa la suddivisione dei nuovi casi per province: Catania 72, Palermo 67, Siracusa 42, Caltanissetta 25, Messina 23, Trapani 21, Agrigento 14, Ragusa 11, Enna 7.

La situazione in Italia

Sono 4.598 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In aumento rispetto a ieri, quando erano stati 4.054. Sono invece 50 le vittime in un giorno, due più di ieri. Gli attualmente positivi al Covid in Italia sono 75.365, secondo i dati del ministero della Salute: 319 in più nelle ultime 24 ore.

Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.752.368, i morti 131.954. I dimessi e i guariti sono invece 4.545.049, con un incremento di 4.226 rispetto a ieri. Sono 468.104 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 639.745. Il tasso di positività è all’1%, in aumento rispetto allo 0,6% di ieri. Sono 341 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, lo stesso numero di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute sono 27 (ieri 37). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.615, 11 in più rispetto a ieri.