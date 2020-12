Coronavirus, crescono i casi in provincia: 6 positivi a Sciacca e 7 a Licata

Tanti guariti e tanti tamponi negativi in diversi centri della provincia nella giornata di oggi, ma anche diversi casi di positività. Ad annunciare buone notizie sono stati i sindaci di Cianciana, Cattolica Eraclea e Cammarata. Positivi invece a Sciacca, che segna un +6, mentre nove casi si sono registrati nel giro di neanche un paio d'ore a Licata, dove sono stati però anche accertati due casi di guarigione. I positivi in città sono quindi in totale 62.

Sciacca, nuova impennata al numero di contagi

Il sindaco Francesca Valenti annunciato sei nuovi positivi accertati in città. Si tratterebbe di persone giovani, non è noto se vi sia un collegamento tra i singoli casi e quali siano le condizioni degli stessi. Il numero di casi in totale sale a quota 87 in città.

Cianciana, scendono a 4 i casi positivi

Nel pomeriggio di oggi il sindaco Francesco Martorana ha annunciato la guarigione di due persone che erano risultate affette dal Covid-19. "Pertanto - dice il primo cittadino - le persone positive al Covid risultano essere 4 (quattro), le persone guarite risultano essere 11 e uno solo il deceduto".

Cattolica Eraclea, una guarigione: i positivi scendono a tre

Il primo cittadino di Cattolica Eraclea ha annunciato sui social che l'Azienda sanitaria provinciale ha comunicato l'avvenuta guarigione di uno dei quattro casi positivi. "Rinnovo comunque l'invito alla massima prudenza e ad osservare tutte le misure che ci vengono imposte" ha commentato il primo cittadino.

Cammarata e San Giovanni Gemini, i tamponi rimangono negativi

Prosegue per fortuna con una marea di tamponi negativi l'attività di screening condotta tra Cammarata e San Giovanni Gemini. Ad oggi i test non hanno infatti rilevato la presenza di soggetti affetti da Covid-19. "Ringrazio il personale dell'Usca Cammarata - San Giovanni Gemini - dice il sindaco Carmelo Panepinto - per l'instancabile lavoro".

(aggiornato alle 18.40)