Emergenza Coronavirus: nuovi contagi e guariti, ma anche una vittima

La "conta" - sempre inquietante - riparte. Nuovi contagi, nuovi guariti e, purtroppo, anche una vittima comunicata dall'Asp al sindaco di Palma di Montechiaro.

Vittima a Palma di Montechiaro

"Piangiamo ancora la perdita di un'altra persona a causa di questo terribile virus. A nome personale e a nome di tutta Palma mi stringo al dolore della famiglia colpita per la seconda volta in pochi giorni, per questa ulteriore terribile perdita - ha detto Stefano Castellino - . C'è anche un nuovo caso positivo e due guariti". A Palma, i positivi sono complessivamente 85, tre i deceduti e 91 i guariti.

+7 a Canicattì

"L'Asp ci comunica la fine dell'isolamento domiciliare di 9 concittadini - ha reso noto il sindaco Ettore Di Ventura - . Sempre oggi abbiamo avuto notificata la positività al Covid-19 di 7 persone. Pertanto, gli attuali positivi in Città sono 197".

Solo guariti a Campobello

"Notificate ufficialmente 8 persone guarite. Complessivamente abbiamo 102 positivi" - ha reso noto il sindaco Gianni Picone - .

Calano i contagi a Grotte

"Fne isolamento per 5 concittadini e 1 nuovo caso di positività al COVID-19 - ha detto il sindaco Alfonso Provvidenza - . La situazione aggiornata è: 36 guariti, 28 positivi e 1 deceduto".

Naro è a quota 28

"Sono 28 le persone positive al Covid-19, diciannove quelle in quarantena e 51 i guariti" - ha reso noto il sindaco di Naro Maria Grazia Brandara - .

+2 a Licata

L’Asp di Agrigento ha fornito conferma di 2 nuovi casi di contagio e di 11 guarigioni. Gli infettati di Licata sono dunque 43.

Guariti a Caltabellotta

"L'Asp ha comunicato che un altro concittadino è stato dichiarato guarito dal Covid-19. Al momento nel Comune di Caltabellotta vi sono solo 2 casi positivi ed entrambi sono in buone condizioni di salute" - hanno reso noto dal Comune - . A Caltabellotta, ieri, sono stati effettuati i tamponi rapidi, su base volontaria, agli alunni, ai docenti e al personale scolastico. "Nonostante avremmo auspicato una maggiore affluenza, siamo lieti di comunicare che i 48 tamponi effettuati hanno avuto tutti esito negativo" - hanno aggiunto sempre dal Municipio - .

Screening di massa a Ribera

+1 a Ribera. Dopo lo screening di massa rivolto agli studenti, il Comune, ha snocciolato i numeri. All’interno dell’area di ammassamento della protezione civile, sono stati effettuati più di 170 tamponi rapidi dai quali è emerso un solo soggetto positivo.

(Aggiornato alle ore 20,06)