Nuovi contagi da Covid-19: scuole chiuse e lezioni sospese in 3 città, positivo anche un medico

Caso di Covid-19 alla scuola Garibaldi di Agrigento che, oggi, in via precauzionale, è rimasta chiusa. Chiuse anche - e fino al 21 novembre - la scuola "Vittorio Emanuele Orlando" di via Petrusella e il plesso Fontes Episcopi di via Falcone ad Aragona. Sospese inoltre le lezioni per la prima "B" dell'istituto comprensivo Mariano Rossi di Sciacca dove sono stati posti in isolamento precauzionale gli alunni e i 5 docenti che svolgeranno attività didattica a distanza, in attesa degli accertamenti da parte dell'Asp di Agrigento. Aumento improvviso di contagi a San Biagio Platani.

San Biagio Platani a 13 positivi (+5), ma è caos sui numeri

Stamattina la commissione straordinaria del Comune di San Biagio Platani ha informato che è salito a 13 il numero dei soggetti risultati positivi (11 al tampone molecolare e 2 al tampone rapido) al Covid-19. L'Asp ha effettuato complessivamente una quarantina di accertamenti tra le persone entrate in contatto con i positivi e sta continuando le attività di verifica. I dati di sorveglianza dell'Asp, aggiornati a 2 giorni fa, parlavano di un solo positivo in paese, mentre sempre la commissione aveva già portato ad otto il numero dei soggetti risultati affetti dalla patologia.

Medico contagiato a Sciacca

Un medico di famiglia di Sciacca - è l'ennesimo - è risultato positivo al Covid-19. A rendere pubblica l'informazione sul suo stato sanitario - la positività è stata accertata con tampone rapido - è stato lo stesso medico che ha oltre mille assistiti. Il medico adesso, naturalmente, attende l'esito del tampone molecolare, ma ha avvisato tutti d'essersi posto in isolamento domiciliare.

Nuovo positivo a Castrofilippo

I contagi da coronavirus non si fermano. Un nuovo positivo si è registrato a Castrofilippo dove l'Asp ha già avviato l'indagine epidemiologica per risalire ai contatti che il paziente ha avuto nell’ultimo periodo. "Visto l’evidente aggravarsi della situazione, invito tutta la cittadinanza alla massima cautela e ad adottare tutte le precauzioni previste dai vigenti protocolli sanitari - ha lanciato un appello, l'ennesimo, il sindaco Antonio Francesco Badalamenti - . Stiamo valutando la possibilità di effettuare tamponi a tappeto per l’intera cittadinanza per acquisire un quadro certo sull'effettiva diffusione del virus all’interno della nostra comunità".