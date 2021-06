Covid, in Sicilia altri 158 contagiati (+34 in provincia) e 6 morti: ma i positivi scendono sotto quota 5 mila

L'Isola è ancora la regione col maggior numero di casi, il tasso di positività all'1,2%. Venti le persone in meno in ospedale rispetto a ieri, nessun nuovo ingresso in terapia intensiva e 453 guariti. Agrigento la provincia con più contagi

Il Covid allenta la presa ma non molla. Se l'anno scorso di questi tempi i contagi in Sicilia si contavano sulle punta delle dita, oggi l'Isola è la regione col maggior numero di contagi giornalieri in Italia: sono 158 nelle ultime 24 ore su 12.465 tamponi, con un tasso di positività dell'1,2%. Dietro ci sono Lombardia (131) e Campania (110), poi tutte le altre regioni registrano meno di cento casi. E ci sono altre 6 vittime.

Le buone notizie arrivano dagli ospedali - i ricoveri ordinari sono 206 (-20 rispetto a ieri) mentre le terapie intensive restano 25 come ieri con nessun nuovo ingresso - e dal numero dei guariti (453) che fanno scendere gli attuali positivi sotto quota 5 mila (4.908). Restano contenuti i contagi nel Palermitano (21), mentre la provincia più colpita è quella di Agrigento (34). Gli altri casi a Catania (23), Messina (1), Siracusa (13), Trapani (5), Ragusa (13), Caltanissetta (21) ed Enna (27).

Fiera, cambia l'orario per i tamponi

Continua il servizio tamponi drive in alla Fiera del Mediterraneo. Ma dall'hub comunicano una leggera variazione nell’orario: 8-13,30.

Il Covid in Italia

Il nuovo bollettino Coronavirus del ministero della Salute registra 951 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore su 198.031 tamponi, 30 i decessi. Sono 344 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (-18 rispetto a ieri) con appena 4 nuovi ingressi mentre i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.140, in calo di 149 unità.

Secondo il monitoraggio dell'Agenzia nazionale servizi sanitari regionali l'occupazione dei posti letto da parte di malati Covid è calata al 4% sia in terapia intensiva che nei reparti di area non critica di malattie infettive, medicina generale e pneumologia, quindi ben al di sotto delle soglie di allerta che sono rispettivamente del 30% e 40%. Si tratta dal numero più basso dall'inizio del monitoraggio, ovvero dal novembre 2020. In quattro regioni (Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Molise e Val d'Aosta) non c'è alcun malato di Covid ricoverato in terapia intensiva, mentre la Toscana è quella con il dato più alto di occupazione in rianimazione (8%). Tuttavia cresce la preoccupazione per la diffusione della variante Delta che entro fine agosto diventerà dominante in Europa, l'Ecdc chiede "Nuove misure". Ma i ritardi nella consegna dei vaccini a mRna provocano ritardi nella programmazione delle regioni.

Il bollettino di oggi mercoledì 23 giugno