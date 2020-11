Coronavirus, donna positiva partorisce un bel maschietto: ecco l'andamento nei Comuni

Mentre l'Asp, questa sera, parlando di "verifiche di sistema in corso" ufficializzava - ammettendo che "il caricamento dei positivi è parziale" - soltanto due contagiati, i sindaci dell'Agrigentino, attraverso i social, aggiornavano su guariti e nuovi contagiati i loro concittadini. Fra tanta ansia e apprensione - visto che è stato scoperto, ieri, un focolaio di Covid in una casa di riposo - a Campobello di Licata, oggi, è arrivata una bella notizia. Una donna contagiata dal virus, così come il marito, ha dato alla luce un bellissimo bambino. Mamma e figlio stanno bene, secondo quanto apprende AgrigentoNotizie.

Campobello, "positiva" partorisce un bel bimbo

"L'Asp ha notificato ufficialmente 4 nuovi casi. Complessivamente abbiamo 41 positivi. Aspettiamo le notifiche ufficiali di altre persone oltre a quelle della casa di riposo - ha detto il sindaco di Campobello di Licata, Gianni Picone, - . I positivi notificati in questi giorni erano già a nostra conoscenza e da tempo erano posti in isolamento. C'è una bella notizia, tra le persone positive, una nostra concittadina ha partorito un bel bambino. Al piccolo, al papà, alla mamma e ai loro familiari i miei migliori auguri".

Canicattì tiene botta

Canicattì, una delle realtà dell'Agrigentino che è "sorvegliata speciale" per via dell'elevato numero di casi registratisi nelle scorse settimane, ha rendicontato - attraverso il sindaco Ettore Di Ventura - 11 nuovi positivi e 8 guariti. "Pertanto il numero degli attuali positivi è di 151" - ha spiegato l'amministratore - .

Aragona fra alti e bassi

"Oggi registriamo 3 nuovi soggetti positivi e 5 guariti. I dati sono parziali - riferiva il sindaco Peppe Pendolino - poiché siamo in attesa di notifica ufficiale da parte dell’Asp di concittadini risultati positivi ai tamponi rapidi effettuati nei laboratori privati. Tuttavia è confortante che i guariti siano più dei positivi. Nella speranza che possa consolidarsi questo trend, vi invito a stare sempre molto attenti!" Ad Aragona, i positivi sono complessivamente 58, mentre 41 i guariti.

+2 a Grotte

"Due persone positive al covid-19, due persone di cui si era già a conoscenza - ha reso noto il sindaco Alfonso Provvidenza - . I guariti sono 15, 29 (oltre 9 non ancora notificate) i positivi e uno il deceduto".

"Altalena" anche a Santa Margherita di Belìce

"Dieci guarigioni e sei nuovi casi di positività" - ha reso noto il sindaco Franco Valenti - .

+6 a Sambuca di Sicilia

"L’Asp di Agrigento mi ha notificato il nominativo di 1 persona guarita e 6 nuovi casi positivi. Si tratta di quattro componenti dello stesso nucleo familiare, 1 signora di 39 anni e una di 70 anni già in quarantena da alcuni giorni" - ha ufficializzato il sindaco Leo Ciaccio - .

Naro arriva a 64 positivi

+4 positivi. Naro è arrivata a 64 contagiati. Aumentano anche i guariti. "Dal 23 al 26 ottobre avevamo un positivo - ha spiegato il sindaco Maria Grazia Brandara -, dal 27 ottobre al 2 novembre siamo arrivati a 18 e dal 9 al 23 siamo arrivati a 64". Le scuole, dopo che è arrivato il via libera dall'Asp, resteranno chiuse a Naro.

Licata scende a 58 contagiati

Il numero degli attuali positivi a Licata è sceso a 58. Oggi sono state comunicate 6 guarigioni e tre contagi. A renderlo noto, a più riprese, è stata la polizia municipale.

Sei nuovi casi a Porto Empedocle

+6 a Porto Empedocle che torna a 21. Fra i positivi c'è anche un vigile urbano.