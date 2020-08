Il Coronavirus spaventa ancora, Musumeci e Razza: "Se contagi salgono si chiude"

Il presidente della Regione e l'assessore alla Salute non escludono l'adozione di misure restrittive nel caso in cui il numero delle persone positive al Covid nell'Isola salga ulteriormente. Il governatore: "Ho lanciato un appello 15 giorni fa, mi pare che non sia stato raccolto"