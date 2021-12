Degli attuali ricoverati, aggiunge Zappia, larghissima parte sarebbero soggetti non vaccinati: tutti prive di immunizzazione sono, ad esempio, le tre persone che si trovano al momento in terapia intensiva.

Oltre a questo, ovviamente, serve il vaccino: i dati che vengono da un po' tutti i comuni della provincia sono al momento incoraggianti e l'Asp si sta attrezzando anche per le terze dosi.

A tracciare questo quadro è il commissario dell'Asp Mario Zappia nel consueto punto dei contagi settimanale. Secondo i numeri dell'Azienda, se erano 280 i positivi l'1 di novembre, sono 558 l'uno di dicembre, segno, spiega il manager, che il virus circola ancora in provincia e che è necessario fronteggiarne la diffusione con misure come l'uso della mascherina e il distanziamento sociale.

I contagi da Covid-19 sono praticamente raddoppiati rispetto ad un mese fa, per quanto restino bassi i ricoveri che comunque sono quasi totalente persone non vaccinate.

Nel punto settimanale del commissario Asp si evidenzia come il numero dei positivi sia quasi raddoppiato rispetto a novembre

Cresce la curva del contagio Covid in provincia, Zappia: "In terapia intensiva solo non vaccinati"