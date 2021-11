Coronavirus, in Sicilia nelle ultime 24 ore altri 466 nuovi casi (31 nell'Agrigentino)

Sono 466 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore, ovvero 94 in più rispetto a ieri, che vengono fuori da un numero più o meno simile di tamponi processati (24.601) col tasso di positività che sale di poco (dall'1,4% all'1,8%). Sono alcuni dei dati che emergono dal consueto bollettino diramato dal ministero della Salute sulla situazione Covid.

Ed ecco invece i numeri che riguardano gli ospedali: nei reparti ordinari ci sono 311 persone ricoverate (+9 rispetto a ieri), in terapia intensiva invece si trovano 39 persone (+2) con tre nuovi ingressi (+2). Nove i decessi. La Regione Sicilia comunica che le vittime si riferiscono: 3 a ieri, 3 a mercoledì, una al 23 ottobre, una all'11 ottobre e una addirittura al 21 settembre, ovvero un mese e mezzo fa. Gli attuali positivi salgono a 7.639 (+172). I guariti sono 285. In isolamento domiciliare si trovano al momento 7.289 persone. Dall'inizio della pandemia hanno perso la vita in Sicilia 7.042 persone.

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 64 casi, Catania 183, Messina 5, Siracusa 73, Ragusa 4, Trapani 50, Caltanissetta 29, Agrigento 31, Enna, 27.

Il Coronavirus in Italia

Il bollettino Coronavirus del ministero della Salute di oggi in Italia registra 6.764 nuovi casi - su 543.414 tamponi tra molecolari e antigenici rapidi - e 51 morti. Tasso di positività all'1,2%. In terapia intensiva sono ricoverati 395 pazienti (+12) mentre i guariti sono 3.730. Gli ingressi giornalieri sono 37 (contro i 36 di giovedì), mentre i ricoveri con sintomi nei reparti ordinari sono 3.124, cioè 79 in più rispetto al giorno precedente. I casi attivi sono invece 90.356 (+2.980). Gli ingressi giornalieri sono 37 (contro i 36 di giovedì), mentre i ricoveri con sintomi nei reparti ordinari sono 3.124, cioè 79 in più rispetto al giorno precedente. I casi attivi sono invece 90.356 (+2.980).

Coronavirus, il bollettino di venerdì 5 novembre

I dati aggiornati sulla situazione epidemiologica al 5 novembre 2021 e la tabella della Protezione Civile. Di seguito il dato nazionale e i numeri odierni con positivi, ricoverati e decessi da tutte le regioni.

Attualmente positivi: 90.356

Deceduti: 132.334 (+51)

Dimessi/guariti: 4.572.775 (+3.730)

Ricoverati in totale: 3.519 (+91)

Ricoverati in terapia intensiva: 395 (+12)

Tamponi: 106.412.391 (+543.414)

Totale casi: 4.795.465 (+6.764, +0,14%)

