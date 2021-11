Covid, in Sicilia 777 nuovi casi nelle ultime 24 ore: 31 in provincia

Sono 777 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia. Sono stati processati 24.785 tamponi e il tasso di positività sale all3,1% (ieri era al 2,4%). Dai numeri diffusi dal ministero della Salute emerge inoltre che i guariti sono 302, mentre gli attuali positivi sull'Isola sono 11.847 (+471). I decessi sono quattro: dalla Regione precisano che tre si riferiscono a ieri e uno al 26 novembre. Il totale delle vittime sale a 7.191.

Sul fronte ospedaliero i ricoverati in regime ordinario sono 314: in calo aumento rispetto a ieri quando erano 322. In terapia intensiva invece al momento si trovano 45 pazienti (esattamente come ieri), con nessun nuovo ingresso. Sono 11.488 i pazienti in isolamento domiciliare. Questa la ripartizione dei nuovi casi nelle singole province: Palermo con 153 casi, Catania 275, Messina 110, Siracusa 87, Ragusa 27, Trapani 54, Caltanissetta 27, Agrigento 31, Enna 13.

Coronavirus, il bollettino dall'Italia

Nuovi casi: 12.932 (ieri 12.877, domenica scorsa 9.709)

Decessi: 47, totale: 133.674

Ricoverati con sintomi: +138, totale 4.964

Ricoverati in Terapia Intensiva: +14, totale 638

Ingressi del giorno in terapia intensiva: 39

Tamponi (antigenici e molecolari): 512.592

Attualmente positivi: +7.497, totale 186.443

Dimessi/Guariti: +5.383

Totale casi: 5.007.818