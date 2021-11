Covid, i nuovi casi in Sicilia sono 640 (21 nell'Agrigentino): ma negli ospedali la situazione resta sotto controllo

Sono 640 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: 139 in più rispetto a ieri. E' quello che emerge dal bollettino appena diramato dal ministero della Salute sulla situazione Covid. I contagi sono stati individuati su 27.358 tamponi processati, con un tasso di positività che passa dall'1,8% di ieri al 2,3%.

L'Isola è al sesto posto per contagi, al primo c'è la Lombardia con 1.735 casi, al secondo il Veneto con 1.283 casi, al terzo il Lazio con 1229 casi, al quarto l'Emilia Romagna con 1014 casi, al quinto la Campania con 885.

Nonostante l'aumento dei contagi i ricoverati in regime ordinario calano. E passano dai 345 di ieri ai 332 di oggi (-13) mentre in terapia intensiva ci sono 38 pazienti (cinque in meno di 24 ore fa) con 0 nuovi ingressi. Al momento in isolamento domiciliare si trovano 9.663 persone. Il totale degli attualmente positivi sale a 10.033, mentre ieri era di 9.734 (+299).

La Regione ha comunicato che tra i tamponi molecolari comunicati oggi 676 sono relativi a periodi precedenti. Inoltre tra i casi di Covid confermati comunicati in questo bollettino 15 sono relativi a giorni precedenti al 13 novembre. Per quanto riguarda i decessi oggi ne sono stati comunicati sei e sono da attribuirsi: due a ieri e quattro a mercoledì.

Sul fronte del contagio nelle singole province ecco la situazione completa: a Palermo 101 nuovi casi, Catania 175, Messina 146, Siracusa 49, Ragusa 31, Trapani 75, Caltanissetta 45, Agrigento 21, Enna, 12.

Coronavirus, il bollettino di oggi in Italia

Sono 10.544 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 10.638. Sono invece 48 le vittime in un giorno.

Nuovi casi: 10.544

Tamponi (diagnostici e di controllo): 534.690

Attualmente positivi: 137.130

Ricoverati: 4.145 (+57)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 512 (+9)

Deceduti dopo un tampone positivo: 133.082 (+48)

Dimessi/Guariti: 4.634.229

GALLERY