Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 170 casi in 3 giorni e 2 nuovi ricoveri

Crollano in modo verticale i contagi da Covid-19 in provincia di Agrigento. Secondo il bollettino dell'Azienda sanitaria, che fa tra l'altro riferimento ai tre giorni tra venerdì e domenica, sono solo 170 i casi di positività riscontrati, con inoltre 101 guariti e solo 2 ricoveri. Sebbene, come annunciato nei giorni scorsi, l'avvio delle attività scolastiche sia un "sorvegliato speciale", sembra che al momento il virus abbia allentato (in modo evidente e tangibile) la propria morsa sulla provincia.

Il focus sugli ospedali

Ricoverati nelle strutture sanitarie provinciali risultano esserci al momento 6 (+1) agrigentini, dei quali solo uno (ma è un nuovo caso) si trova in terapia intensiva.

I contagi comune per comune

Al 2 ottobre, stando al bollettino dell'Asp, Agrigento ha 104 positivi; Alessandria della Rocca: 8; Aragona: 15; Bivona: 7; Cammarata: 4; Campobello di Licata: 12; Canicattì: 18; Casteltermini: 8; Favara: 62; Grotte: 7; Licata: 44; Lucca Sicula: 5; Menfi: 19; Montallegro: 1; Naro: 10; Palma di Montechiaro: 14; Porto Empedocle: 18; Racalmuto: 8; Raffadali: 26; Ravanusa: 5; Realmonte: 1; Ribera: 8; Sambuca di Sicilia: 1; San Biagio Platani: 9; San Giovanni Gemini: 5; Sant'Angelo Muxaro: 7; Santa Elisabetta: 2 ; Santa Margherita di Belìce: 6; Santo Stefano Quisquina: 8; Sciacca: 53 e Villafranca Sicula: 1.

Sono “Covid free”: Burgio, Castrofilippo, Cattolica Eraclea, Cianciana, Camastra, Comitini, Caltabellotta, Calamonaci, Joppolo Giancaxio, Montevago e Siculiana. Trattandosi di un bollettino cumulativo sui tre giorni non è stato possibile indicare l'aumento dei contagi per ogni singolo comune, ma va segnalata l'impennata dei casi che riguarda ad esempio Sciacca, passata dai 32 casi dello scorso 29 settembre ai 53 attuali.